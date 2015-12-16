"Укрзалізниця" недоотримала майже 500 мільйонів від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у січні-листопаді 2015 року недоотримала 498,4 мільйона гривень від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

"Обласні, районні держадміністрації та Міністерство освіти і науки з січня по листопад 2015 року заборгували залізницях України в цілому 498,4 мільйона гривень за пільгові перевезення громадян, що складає 75% від суми наданих послуг", - сказано в повідомленні.

Зокрема, протягом зазначеного періоду "Укрзалізниця" надала послуги з перевезення пільгових категорій громадян на суму понад 667,3 мільйона гривень, а компенсацію отримала лише в розмірі 168,9 мільйона гривень.

"З року в рік спостерігається хронічна заборгованість за перевезення пільговиків залізничним транспортом. Ця ситуація найгірше позначається на приміському повідомленні, більшість пасажирів якого відноситься до пільгових категорій", - підкреслили в "Укрзалізниці".

За даними прес-служби, найбільшу суму відшкодування за приміські перевезення "Укрзалізниця" очікує від Києва та Київської області - 72 мільйони гривень, далі йдуть Харківська область - 42,7 мільйона гривень, Львівська - 16,9 мільйона гривень, Дніпропетровська - 11,4 мільйона гривень, Тернопільська - 10,8 мільйона гривень, Житомирська - 9,6 мільйона гривень.

Разом з тим, "Укрзалізниця" зазначає, що Рівненська, Чернівецька, Закарпатська та Кіровоградська області компенсували залізницям від 80% до 103%.

"Постійна заборгованість залізницям України за перевезення пільговиків, стабільно низький рівень покриття витрат доходами у приміському секторі не дає змоги вчасно і у необхідній кількості оновлювати застарілу техніку. Зношеність приміського рухомого складу залізниць України складає: електропоїздів – 80,3% і дизель-поїздів – 93,1%", - підкреслює "Укрзалізниця".

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в 2014 році недоотримала 416,7 мільйона гривень від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки досягли 33,5 мільярда гривень, а в 2014 році збитки склали понад 7,9 мільярда гривень.

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На залізничному транспорті в повному обсязі надається право пільгового проїзду 15 групам громадян, що становить близько 70% від усіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Кошти за здійснення пільгових перевезень мають відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів, залежно від того, яким органом прийнято рішення про надання пільг.