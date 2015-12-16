Вантажні тарифи "Укрзалізниці" вже підвищено до європейських - ЗМІ

«З річних звітів залізниць деяких країн Європи за 2013-15 роки випливає, що тарифи УЗ знаходяться на рівні середньоєвропейських, наприклад, порівняти можна з тарифами на перевезення в таких країнах, як Словаччина чи Туреччина», - пише «Цензор.net» у своїй статті.

Зазначається, що в країнах Європи залізниці часто субсидуються державою і надають великі знижки вантажовідправникам.

«Залізничники у Словаччині в 2013-14 роки отримали близько 510 млн. євро субсидій, значно знизивши тарифи для вантажних перевезень. Словацький уряд підвищив транзитну привабливість країни,щоб підтримати внутрішній бізнес. В результаті вантажообіг по залізниці значно збільшився», - пише «Цензор.нет».

За рахунок цього при формально більш високих тарифах перевезення вантажів залізницями сусідніх країн обходиться дешевше. Наприкрад, у «РЖД» розцінки приблизно на третину нижче.

«Аналіз показує, що за фактом виручка «Укрзалізниці» від перевезення 1 тонни вантажу на відстань до 1 км на 30-38% вища, ніж РЖД. З цього, розмови про нібито занижених доходи УЗ порівняно з РЖД не мають реальних підстав», - цитує видання результати дослідження «Центру транспортних стратегій».

«Цензор.нет» уточнює, що зараз «Укрзалізниця» демонструє фінансові показники, які не дозволяють говорити про об'єктивну необхідність у подальшому підвищенні тарифів на вантажні перевезення.

«В лютому 2015 року тарифи зросли на 30%, що принесло держмонополії понад 9 млрд. грн. Аналіз фінансової діяльності УЗ демонструє зростання дохідної частини на 1,9 млрд. грн. до початкового плану, а залишки грошової маси на рахунках перевищують 3 млрд. грн. При цьому негативний результат роботи сформовано за рахунок формування резервів по кредитній заборгованості «Укрзалізниці» і маніпуляції з курсами валют», - йдеться в статті.

На думку експертів, спроба підвищити тарифи спрацює проти самої «Укрзалізниці».

«30% підвищення тарифів обернеться для «Укрзалізниці» втратою значної частки вантажовідправників. При цьому держпідприємство залишиться збитковим, тому що його чиновники не піклуються про зниження витрат», - наводить видання слова екс-міністра економіки Володимира Ланового.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури має намір підвищити тарифи на перевезення вантажів по залізниці на 30% протягом 2016 року. Тарифи двічі зростуть на 15% - з 1 січня і з 1 липня.