Яценюк доручив профільним міністерствам обговорити тарифну політику "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Міністерству економічного розвитку і торгівлі України обговорити тарифну політику державного оператора залізниць "Укрзалізниці".

Про це він сказав у ході засідання уряду.

"Окремо будемо говорити з міністром інфраструктури (міністр Андрій Пивоварський раніше заявив про намір піти у відставку і 14 грудня подав до Верховної Ради відповідну заяву - УНІАН) з питань політики "Укрзалізниці", і я прошу міністра інфраструктури, міністра економрозвитку (Айвараса Абромавичуса – УНІАН) разом з міністром енергетики (Володимиром Демчишиным - УНІАН), "Укрзалізницею" та НКРЭКУ провести зустріч з питань тарифної політики основного перевізника українських товарів "Укрзалізниці" на 2016 рік. І не тільки на 2016 рік", - сказав Яценюк.

"Було б бажано, щоб для корпоратизовані "Укрзалізниці" фінансовий план розроблявся б на три роки вперед. Тарифна політика повинна визначатися не тактичними кроками на місяці, а стратегічними заходами на роки вперед", - зазначив прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до 2016 року підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% в два етапи.

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Як підкреслювали раніше Мінінфраструктури, підвищення тарифів зумовлене необхідністю відновлення основних фондів.