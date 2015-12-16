Вживані авто будуть продавати через офіційних дилерів

Комітет податкової і митної політики Верховної Ради схвалив законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів", згідно з яким пропонується легалізувати продаж вживаних автомобілів через офіційних автодилерів, а також змінити структуру податкових надходжень від перепродажу таких авто.

Як говориться в повідомленні на сайті парламенту, ухвалення даного законопроекту (№3046) дозволить вивести авторинок з тіні, забезпечити прозорі та конкурентні умови для роботи офіційних дилерів у сфері перепродажу вживаних авто і забезпечити стабільні додаткові надходження до державного бюджету.

Зокрема, в пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття цього документа дозволить вивести ринок із тіні, легалізувати доходи і перевести взаємини між покупцями і продавцями в офіційний взаємовигідний формат, що буде сприяти наповненню держбюджету.

У записці зазначається, що ці зміни дозволять також привести українське законодавство у сфері оподаткування операцій з уживаними товарами до норм Європейського Союзу.

В цілому, переважна більшість угод купівлі-продажі авто в Україні здійснюється безпосередньо між приватними особами через торгуючі організації, що мають право виписки довідок-рахунків або через посередників у вигляді комісійних майданчиків. Частка таких операцій становить до 95% від загальної кількості, тоді як у Європі більше двох третин всіх автомобілів з пробігом продається через офіційні дилерські мережі.

"Продаж автомобілів з пробігом через офіційні дилерські мережі - це додаткові робочі місця для майстрів сервісу в зв'язку з необхідністю розширення сервісних потужностей підприємств, а також менеджерів з продажу уживаних автомобілів. Це і додаткові доходи, пов'язані з наданням фінансових і страхових послуг для покупців, що, в свою чергу, збільшує надходження до бюджету країни", - підкреслюється в пояснювальній записці.

Крім того, в європейських країнах більше 60% доходів дилерських підприємств генерується саме завдяки продажу вживаних автомобілів, запчастин і послуг сервісу.

Проектом закону передбачається запровадження справедливого застосування податку на додану вартість до операцій на ринку вживаних товарів, у тому числі б/у транспортних засобів, який полягає в оподаткування маржинального доходу, тобто різниці між ціною продажу та документально підтвердженою ціною придбання уживаного товару.

Також передбачено спрощення та забезпечення прозорості процедури формування ціни продажу вживаних товарів для цілей оподаткування.

"Беручи до уваги поточні обсяги продажів і потенціал їх зростання, середній рівень ринкових цін на вживані автомобілі, а також рівень маржі операторів ринку від 3 до 10%, можна прогнозувати додаткові бюджетні надходження по ПДВ і податку на прибуток підприємств у розмірі від 500 мільйонів до 1 мільярда гривень щорічно", - підкреслюється в документі.

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Як повідомляв УНІАН, у Раді зареєстрований законопроект №3251 про стимулювання розвитку ринку уживаних транспортних засобів, згідно з яким пропонується скоротити кількість податків при імпорті б/у автомобілів. За словами офіційних автоімпортерів прийняття даного законопроекту скоротить бюджетні надходження і призведе до збільшення обсягів "сірого" автоімпорту в Україну.

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Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в листопаді 2015 року по порівнянні з аналогічним показником минулого року скоротився в 3 рази і склав 2,532 тисячі авто. Всього за 11 місяців український ринок вживаних автомобілів склав 27,3 тисячі одиниць, що в два рази менше аналогічного показника 2014 року.