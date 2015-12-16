Мінінфраструктури намагалося приховати домовленості зі Сольваром –"Обозреватель"

Про це повідомляє «Обозреватель». За даними видання, заяви МІУ, нібито такий співробітник не значитися в «Укрзалізниці», не більш ніж виверт.

«В «Укрзалізниці» проходить грандіозне реформування всієї структури компанії. З 1 грудня на зміну ДП «Український транспортно-логістичний центр», входить в Державну адміністрацію залізничного транспорту України,прийшов «Центр транспортної логістики» (ЦТЛ), який є філією вже ПАТ «Українська залізниця». Тому «загубити» співробітника між старими і новими відділами та підрозділи не становить труднощів. У УТЛЦ Федорівського дійсно немає, а ось в ЦТЛ? Міністр заявив, що не може відстежити, хто і на яку керівну посаду в нових структурах УЗ зараз подається. Ось власне і все пояснення магічного зникнення Федорівського. Він йде в керівництво структури, яка формально ще тільки в процесі створення», - пояснює видання.

За даними «Обозревателя» контроль за ЦТЛ відкриє нардепу необмежений доступ до парку вантажних вагонів держпідприємства і дозволить відновити бізнес, який процвітав у часи президентства Віктора Януковича,

«Сольвар опосередковано володіє кількома транспортними компаніями, з яких найбільш відомі «Метрудтранс» і «Фреш Лайн». Вони спеціалізуються на перевезеннях залізничним транспортом. При цьому у власності компаній Сольвара немає ні одного вагона – все перевезення вона здійснює на вагонах... «Укрзалізниці». Природно, своя людина в керівництві ЦТЛ гарантує підприємствам доступ до рухомого складу в необхідній кількості і кращої якості», - пише видання.

Крім цього, керівний пост в ЦТЛ це можливість впливати на вантажовідправників. Зокрема, залізорудні підприємства Кривого Рогу вже зараз намагаються змусити працювати з «Метрудтрансом».

«Керівникам залізорудних компаній нав'язливо пропонують змінити своїх перевізників на користь компанії Сольвара. При цьому послуги «Метрудтранса» будуть обходитися вантажовідправникам в півтора рази вище ринкових цін. В іншому випадку, виробників руди загрожують зовсім залишити без рухомого складу. Мовляв, «Укрзалізниця» анулює заявки на вагони, і комбінати не зможуть вивозити продукцію. За словами джерела на залізорудному ринку, за останній місяць такого тиску зазнали керівники «Криворізького залізорудного комбінату» і «Сухої балки», - йдеться в публикації.

Як повідомлялося, раніше Руслан Сольвар відмовився коментувати звинувачення в корупції і спроби призначити менеджера своєї компанії на керівну посаду в «Укрзалізницю».