"Укрзалізниця" з початку року збільшила навантаження зерна на 15%

Залізниці України з початку року, станом на 15 грудня 2015 року, збільшили навантаження зерна у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 15,6% - до 26,7 мільйона тонн з 23,1 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за вказаний період залізниці задіяли у перевезеннях зерна близько 412 тисяч вагонів-зерновозів.

Зокрема, на експорт в порти залізниці відправили 24,7 мільйона тонн зерна (понад 374 тисяч вагонів), що перевищує показник за аналогічний період 2014 року на 16%, а на внутрішній ринок – 2 мільйони тонн (37,7 тисяч вагонів), що на 8,7% більше аналогічного періоду минулого року.

Також повідомляється, що залізничники планували цього року відремонтувати 4 367 вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" для того, щоб забезпечити перевезення зерна нового врожаю. Зокрема, станом на сьогоднішній день працівники залізничної галузі виконали ремонт 4 192 зерновозів, в тому числі 1 820 - з продовженням терміну служби.

За даними прес-служби, деповський ремонт одного зерновоза в середньому коштує 29,3 тисяч гривень.

В цілому, в грудні робочий парк зерновозів "Укрзалізниці" складає 10 779 вагонів.

"Наявної кількості зерновозів достатньо, щоб щомісяця перевозити 2-2,5 мільйона тонн зерна і зернових вантажів", - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, станом на середину липня цього року вартість перевезення 1 тонни зерна у внутрішньому сполученні на середню відстань в інвентарному зерновозе становила 160,4 гривні, а в експортному – 182,9 гривні.

За підсумками 2014 року залізниці України перевезли 390,1 мільйона тонн вантажів, що на 12,1% менше показника 2013 року, і 440,1 мільйона пасажирів, що на 8,9% менше 2013 року.

За оцінками Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна в поточному маркетинговому році, який почався в липні, експортує понад 36 мільйонів тонн зернових.