Голова "Укрзализнычпостача" залишив посаду за власним бажанням

Керівник держпідприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту "Укрзалізничпостач" Євген Хорощак залишив посаду за власним бажанням.

"З вчорашнього дня вже не працюю. Звільнився за власним бажанням", - сказав Хорощак в ході зустрічі з журналістами.

Раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, який заявив про намір піти у відставку, повідомив в ефірі "24 каналу", що протягом останнього року "Укрзалізничпостач" заощадив на закупівлі палива 500 мільйонів гривень.

Читайте також"Укрзалізничбуд" оскаржує результат тендеру держкомпанії "Укрзалізничпостач" на закупівлю залізничної продукції

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрзалізничпостач" створено в 1992 році, воно є однією з філій Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

"Укрзалізничпостач" здійснює централізовану закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб залізничної галузі.