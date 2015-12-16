Кабмін схвалив проведення конкурсу на посаду керівника "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України прийняв постанову про початок проведення конкурсного відбору на посаду керівника акціонерної компанії "Українська залізниця".

Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Сьогодні Кабмін прийняв постанову про початок конкурсу на посаду глави "Укрзалізниці", - повідомив міністр.

Він також додав, що протягом десяти днів дану постанову має підписати прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Крім того, за словами Пивоварського, термін подачі документів становитиме 30 днів з моменту підписання постанови.

Він також повідомив, що кваліфікаційні вимоги до кандидатів будуть опубліковані на сайті міністерства, разом із повідомленням про початок конкурсу.

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Як повідомляв УНІАН, створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" у вівторок, 1 грудня, розпочала свою господарську діяльність.

21 жовтня цього року уряд зареєстрував Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця". Раніше, 2 вересня, Кабмін затвердив проект статуту Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", 7 жовтня - склад правління акціонерної компанії, а 25 листопада - склад наглядової ради та склад ревізійної комісії компанії.

Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.

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За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.