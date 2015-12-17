США і Куба домовилися про відновлення авіасполучення

Про це повідомляє агентство АР з посиланням на джерела, які говорили на умовах анонімності, інформує CNBC.

Повідомляється, що домовленості вдалося досягти в ході переговорів у Вашингтоні, які пройшли через рік після перших кроків зі зближення між Кубою та США.

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Агентство відзначає, що обговорення остаточних умов відновлення авіаперельотів може зайняти кілька місяців, тому поки рано говорити про можливі терміни початку польотів.

На даний момент жителі США і Куби можуть переміщатися між країнами тільки на чартерних рейсах, однак їх замовлення пов'язане з труднощами.