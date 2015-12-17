Посилений контроль за чартерами можуть скасувати наступного тижня

Режим посиленого контроль за чартерними авіаперевезеннями, запроваджений Державною авіаційною службою України 28 листопада, може бути скасовано наступного тижня. Про це заявив журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Наступного тижня, я думаю, буде перехід до нормального режиму. Зі спецслужбами вже обговорили це питання", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба України з міркувань безпеки посилила контроль за переміщенням повітряних суден неукраїнської реєстрації, які виконують чартерні рейси в Україну. Заходи контролю, крім Державіаслужби, проводять СБУ, Національна поліція і Державна прикордонна служба України.

При цьому ЗМІ повідомляли, що заходи контролю посилено у зв'язку з можливим поверненням в Україну бізнесмена Дмитра Фірташа, який перебуває в Австрії. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вже заявив про те, що після прибуття в Україну Дмитра Фірташа буде затримано Національною поліцією, але тільки у разі, якщо подасть відповідне клопотання Міністерство юстиції США, де Фірташ виступає фігурантом низки розслідувань. Проте пізніше з'явилася інформація про те, що запобіжні заходи пов'язані з майбутнім візитом до України віце-президента США Джозефа Байдена.

Разом з тим, за словами Пивоварського, посилення контролю за чартерними рейсами не ускладнило регулярного і чартерного авіаційного сполучення в Україні.