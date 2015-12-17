Між Україною і Румунією знову ходять пасажирські поїзди

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), з введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки запустила курсування двох пасажирських поїздів, які з'єднують Україну з Румунією.

«З метою розширення залізничного сполучення з країнами Євросоюзу з 13 грудня ПАТ «Укрзалізниця» ввела щоденне курсування двох пасажирських поїздів між Україною і Румунією. Поїзди курсуватимуть зі станції Вадул-Сирет (Чернівецька обл.) до румунських міст Бухарест і Сучава», - говориться в повідомленні прес-служби акціонерної компанії.

Зокрема, поїзд № 380 Вадул-Сирет - Бухарест відправляється зі станції Вадул-Сирет о 13:40 і прибуває в Бухарест о 22:48. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 06:15 і прибуватиме на станцію Вадул-Сирет о 15:40.

У свою чергу, поїзд № 385 Вадул-Сирет - Сучава відправлятиметься о 16:35, прибуватиме в Бухарест о 18:45. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 10:55 і прибуватиме на станцію Вадул-Сирет о 12:35.

«Для подорожі поїздами до Бухареста і Сучави пасажири з інших міст України можуть дістатися станції Вадул-Сирет з пересадкою в Чернівцях. Квитки на ці поїзди вже можна придбати у міжнародних касах «Укрзалізниці», - наголошується в повідомленні.

За даними прес-служби, графік руху пасажирських поїздів на 2015/2016 роки передбачає курсування через день безпересадкового вагона Львів - Варшава, який відправлятиметься о 23:59 та прибуватиме до Києва о 09:06. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 18:39 і прибуватиме до Львова о 06:03.

«Безпересадкові вагони в міжнародному сполученні, які курсували і раніше, відправлятимуться у рейси з такою періодичністю: Київ - Будапешт - щодня, Київ - Братислава - п'ять разів на тиждень, а безпересадочні вагони Львів - Братислава, Київ - Будапешт і Київ - Кошице будуть призначатися за наявності попиту», - відзначили в «Укрзалізниці».

Також повідомляється, що загалом у графіку руху пасажирських поїздів на 2015/2016 роки передбачено курсування 14 пар цілорічних поїздів до країни Західної Європи. Так, українські пасажири можуть дістатися Будапешта, Братислави, Праги, Кошице, Жиліни, Богумина, Острави, Бухареста, Сучави, Варшави, Вроцлава, Кракова та інших європейських міст.

За даними ЗМІ, до грудня 2014 року між Україною і Румунією курсував міжнародний поїзд Москва – Софія формування «Російських залізниць» (РЖД), однак за рішенням РЖД маршрут поїзда було змінено, в результаті чого Україна і Румунія позбулися прямого пасажирського залізничного сполучення. Також до 2001 року на Закарпатті курсував транскордонний поїзд Рахів – Сігету-Мармацієй, який був скасований через низьку рентабельність.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила про запуск з 12 грудня міжнародного безпересадкового вагона за маршрутом Київ – Прага (Чехія). Варто зазначити, що пряме залізничне сполучення між Києвом і Прагою було припинено у 2011 році. Тоді безпересадковий вагон курсував через польський Краків.

«Укрзалізниця» з введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки запустила 53 пари нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.

"Укрзалізниця" також повідомила про підготовку до роботи в зимовий період понад 3 тис. пасажирських вагонів.