У "Борисполі" намагаються змінити директора, щоб перетворити аеропорт на майданчик для казино – експерт

Про це в коментарі УНІАН сказав голова правління громадської організації «Всеукраїнська люстрація» Олександр Куліковський.

«У нас зараз йде боротьба за гральний бізнес. Зараз є законопроект, він передбачає розміщення великих ігрових зон в п'ятизіркових готелях і аеропортах. У Верховній Раді є велике лобі, яке цей закон «рухає». До цих людей є багато питань, але закон, найімовірніше, ухвалять. І зараз війна йде не стільки за керівника аеропорту "Бориспіль", як профільного менеджера, готового підняти авіаційне підприємство, скільки за майданчик, на якому потім будуть розміщувати казино. Польоти – це уже друге, - сказав Куликовський. - Гральний бізнес, за розрахунками, принесе доходів більше, ніж пряма діяльність аеропорту. І зараз потрібен директор, який буде грати за тими правилами, які йому зверху спустять. Нова людина – це просто механізм».

При цьому Куліковський підкреслив, що громадська організація «Всеукраїнська люстрація», яка працює в Україні з 2008 року, попередньо проаналізувала всіх кандидатів, які подали заявки на участь у конкурсі на посаду гендиректора «Борисполя». «У нас є досьє на всіх. І в тому числі на людину, яка виграла кадровий конкурс – на Юрія Солончука. Він вже керував аеропортом. І за розтрати на своїй посаді, підтверджені актами ГоловКРУ, на нього є кримінальні справи. Вони не закриті. І ось зараз його знову хочуть поставити?», - зазначив Куліковський.

За його словами, громадські активісти не переслідують якихось особистих інтересів. Куликівський впевнений, що важливо зараз не допустити того, щоб конкурси на кшталт «Борисполя» увійшли в систему.

«Ми бачимо не відкриті конкурси. Все закрито. Мало того, ми звернули увагу, що як тільки якесь підприємство піднімається, тут же нова влада на це підприємство оголошує конкурс та ставить свою людину. «Бориспіль» в цьому переліку – не перший випадок. Хоча саме «Бориспіль» згадав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у своєму виступі на Нацраді реформ, говорячи про прибуткові українські держпідприємства, - підкреслив Куликовський. - Ми не захищаємо нікого. Але у нас є питання. В тому числі, до конкурсу».

На думку Куликівського, в самому проведенні конкурсу також було багато порушень. «Мене дивує, чому не було преси на засіданні Номінаційного комітету? Формально, за чинним законодавством у них є можливість засідати в закритому режимі, адже саме в цій нормі закладено корупція. Значить, треба вносити зміни в законодавство, - сказав Куліковський. – Мало того, діючий директор досі на посаді. Щоб призначити новий конкурс, треба було б відсторонити директора. Але цього ніхто не зробив. Одже, новий конкурс в принципі оголошувати не можна було. І це теж корупція».

Куликівський повідомив, що на даний момент громадські активісти вже звернулися з листом до прем'єр-міністра, готують звернення до президента України з проханням втрутитися в ситуацію і розібратися в ній.

«Ми також хочемо зараз звернутися до міжнародних експертів Номінаційного комітету, – сказав Куликовський. – Якщо зараз Кабмін призначить пропоновану людину – в обхід всіх правил, ми будемо піднімати громадськість. «Бориспіль» - це тільки початок, одна ланка в загальному ланцюгу. Всі говорять про те, що держпідприємствам потрібні реформи, але це не реформа – це вбивство аеропорту», - резюмував Куликовський.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада відбулося засідання постійно діючої комісії Міністерства інфраструктури України, члени якої взяли документи кандидатів на посаду генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту «Бориспіль» та заслухали програми їх діяльності на підприємстві. 16 листопада комісія визначила чотирьох претендентів на посаду. У список увійшли: екс-глава Державіаслужби Молдови Валентин Візант, віце-президент «МАУ» з питань фінансів громадянин Польщі Пйотр Иканович, екс-керівник «Борисполя» Сергій Гомболевський і глава ДАП «Україна» Юрій Солончук, який також керував «Борисполем» у 2006-2007 роках.

Переможцем кадрового конкурсу став Солончук. В кінці листопада Комітет з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств (Номінаційний комітет), що працює при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, рекомендував Кабінету міністрів України призначити Солончука гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Чинний директор «Борисполя» Євген Дихне також брав участь у конкурсі, в шорт-лист не потрапив і подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою призупинити конкурс, оскільки незрозумілими були умови відбору кандидатів. Проте суд відмовив Дихне у забезпеченні позову в частині призупинення кадрового конкурсу.

Відповідаючи на запит УНІАН, керівництво «Борисполя» також направило матеріали перевірок ГоловКРУ (нині Держфінінспекція), про фінансову діяльность «Борисполя» у 2006-2007 роках – часу, коли аеропортовим комплексом керував Солончук. Згідно з матеріалами перевірки, в цей період аеропорт не виконав затверджений для підприємства фінансовий план, порушив правила ведення бухгалтерії в частині обліку доходів і витрат підприємства, а також спрямовував значні кошти на недозволені вищими органами статті витрат.

Крім того, Солончук вимагав від аеропорту премію в розмірі 140 тис дол за свою діяльність на посаді директора підприємства.

Говорячи про рішення Номінаційного комітету, член комітету - міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус в коментарі журналістам зазначав, що сам голосував проти Солончука. Аналогічну позицію висловили і міжнародні експерти – члени Номінаційного комітету.