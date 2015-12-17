"Укрзалізниця" до кінця року запустить систему онлайн-продажу квитків

Акціонерна компанія "Українська залізниця" до кінця року повноцінно запустить власну систему онлайн-продажу квитків, повідомив журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Вже кілька місяців проходить тестування, і до кінця року буде незалежна система продажу квитків, яка буде на 100% належати "Укрзалізниці", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" використала систему онлайн-продажу квитків приватної компанії "Універсальні інформаційні технології" (Уніт). Але у вересні поточного року керівництво компанії заявило про запуск власної системи. За словами представників "Укрзалізниці", це дозволить виключити посередників в системі продажу квитків, які щорічно отримували винагороду в розмірі близько 10 мільйонів гривень, і виключити збої в продаж квитків пасажирам.