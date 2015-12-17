"Укрзалізничпостач" заощадив на закупівлях понад 750 мільйонів

Держпідприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту «Укрзалізничпостач» у січні-жовтні 2015 року заощадило понад 750 млн грн під час проведення закупівель для потреб галузі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський на своїй сторінці в мережі Facebook.

«З «Укрзалізничпостач» пішов Євген Хорощак. За 10 місяців роботи «Укрзалізничпостач» він заощадив понад 750 млн грн живих грошей. Значною мірою за рахунок його роботи «Укрзалізниця» змогла збільшити план капітальних інвестицій на четвертий квартал 2015 року на 1 млрд грн», - написав міністр, висловивши подяку Хорощаку за виконану роботу.

Як повідомляв УНІАН, керівник «Укрзалізничпостач» Євген Хорощак 15 грудня залишив посаду за власним бажанням.

Раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив в ефірі "24 каналу", що за останній рік "Укрзалізничпостач" заощадив тільки на закупівлі палива 500 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Укрзалізничпостач» створено в 1992 році, є однією з філій Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

«Укрзалізничпостач» здійснює централізовану закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб залізничної галузі.