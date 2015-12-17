"Укрзалізниця" до Дня Святого Миколая запустить у трьох містах "Потяг Діда Мороза"

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), до Дня Святого Миколая 19 грудня запустить у Харкові, Одесі та Львові "Потяг Діда Мороза".

Про це повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Олександр Завгородній на прес-конференції.

"Ми вирішили влаштувати невеличке свято для наших пасажирів. Починаючи з 19 грудня, будуть запущені три "Потяги Діда Мороза" у Харкові, Одесі та Львові", - сказав Завгородній.

Він також додав, що потяги курсуватимуть на паровозній тязі з допомогою ретро-паровоза.

За словами Завгороднього, найближчим часом "Укрзалізниця" розмістить на своєму сайті графік руху екскурсійних поїздів.

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Як повідомляв УНІАН, схожий екскурсійний ретро-поїзд у складі паровоза і декількох вагонів курсує до столиці України, як правило, на зимові та весняні свята.