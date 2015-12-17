"Укрзалізничпостач" перейменовано на "Центр забезпечення виробництва"

Держпідприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту "Укрзалізничпостач" у рамках реорганізації перейменовано в "Центр забезпечення виробництва".

Про це в ході брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

Крім того, за його словами, після звільнення 15 грудня Євгенія Хорощака з посади в. о. керівника "Укрзалізничпостача" виконуючим обов'язки начальника філії "Центру забезпечення виробництва" призначений Данило Мізін.

Завгородній уточнив, що Мізін раніше, зокрема, працював у компаніях "Катранс-Ойл", "Інеко-Трейд", "УТК".

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Як раніше повідомляв УНІАН, керівник "Укрзалізничпостача" Євген Хорощак 15 грудня залишив посаду за власним бажанням.

Державне підприємство "Укрзалізничпостач" було створено 1992 року, зараз є одним з філій Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"). Підприємство здійснює централізовану закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб залізничної галузі.