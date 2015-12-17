Бронетранспортер "Дозор-Б" виготовлятимуть за стандартами НАТО - Укроборонпром

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, бронетранспортер "Дозор-Б", який розробив ДП "Львівський бронетанковий завод", стане першою вітчизняною військовою технікою, яку за допомогою чеських партнерів виготовлятимуть за стандартами НАТО.

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Слід зазначити, що "Дозор-Б" уже пройшов державне випробування, а з вересня його запущено у серійне виробництво. Невдовзі цей бронетранспортер надійде на озброєння Збройних сил України.

Як підкреслив перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський, результатом такої співпраці буде створення нових робочих місць, а також розвиток інноваційних підходів до організації виробництва.

"Львівщина має дуже хороші традиції машинобудування, які визнані не лише в Україні, а й за її межами. Ми є тим локомотивом, який веде Україну в Європу, - зазначив Замлинський. - Ми завжди відкриті до європейського та транскордонного співробітництва".

У свою чергу заступник генерального директора ДП "Укроборонпром" Артур Херувімов розповів, що гості з-за кордону високо оцінили якість виробництва бойових машин Львівського бронетанкового заводу і готові спільно покращувати характеристики "Дозорів" відповідно до стандартів НАТО.

***10 квітня у Львівській обласній державній адміністрації було підписано Меморандум про співпрацю ДК "Укроборонпром" із підприємствами Львівщини у рамках виконання державного оборонного замовлення та програм соціально-економічного розвитку. Цей Меморандум спрямований на реалізацію програми імпортозаміщення в українській "оборонці".