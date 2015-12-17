"Укрзалізниця" планує наступного року збільшити відрахування до 15 мільярдів

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до 2016 року збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів порівняно з 2015 роком на 14,2% – до 14,9 мільярда гривень.

Про це сказано в матеріалах презентації "Укрзалізниці", оприлюдненої в ході прес-конференції виконуючого обов'язки голови "Укрзалізниці" Олександра Завгороднього.

За підсумками поточного року "Укрзалізниця" має намір сплатити 13,05 мільярда гривень до бюджетів та цільові фонди.

Наступного року "Укрзалізниця" планує перерахувати до державного бюджету 5,03 мільярда гривень, до місцевих бюджетів – близько 2,56 мільярда гривень, у державні цільові фонди – 7,32 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2014 року "Укрзалізниця" скоротила відрахування до бюджетів усіх рівнів та цільових фондів порівняно з 2013 роком на 5,5% – до більш ніж 12 мільярдів гривень.

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Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" 1 грудня розпочала свою господарську діяльність.