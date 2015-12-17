"Укрзалізниця" створила моніторингову групу закупівель матеріалів для потреб галузі

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), створило моніторингову групу з питань закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб залізничної галузі.

Про це в ході брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

"Ми вже підписали офіційний наказ про створення моніторингової групи, яка контролюватиме прозорість операцій по закупівлі матеріалів і послуг для галузі. До складу цієї групи увійшли журналісти, представники громадських організацій, і я впевнений, що ефективність роботи цієї групи ми побачимо вже найближчим часом", - сказав він.

Глава "Укрзалізниці" наголосив, що це лише одне із завдань у переліку запланованих "Укрзалізницею" заходів, які дозволять підвищити прозорість діяльності компанії.

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Як повідомляв УНІАН, створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця" 1 грудня розпочала свою господарську діяльність.

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"Укрзалізниця" посіла восьме місце в рейтингу прозорості українських державних компаній серед 100 відомих держкомпаній України, який склали експерти центру "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності".