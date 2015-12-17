"Укрзалізниця" планує збільшити обсяги ремонту залізничних колій

Акціонерна компанія "Українська залізниця" в 2016 році планує збільшити обсяги ремонту залізничних колій на 32% - до 1,4 тисячі кілометрів з 1,057 тисячі кілометрів 2015 року.

Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

За його словами, 559 кілометрів залізничних шляхів підлягають капітальному ремонту та модернізації.

Завгородній також повідомив, що в 2015 році залізничники відремонтували 1 057 кілометрів шляхів, у тому числі на 337 кілометрів проведено капітальний ремонт і модернізація.

За словами Завгороднього, поточного року було відремонтовано 309 локомотивів, у тому числі 65 одиниць на заводах "Укрзалізниці"; 118 електропоїздів, у тому числі 22 на заводах, і 3 дизель–поїзда.

Крім того, цього року залізничники відремонтували 18 054 вантажних вагони і 2 013 пасажирських вагонів, з них 34 одиниці пройшли ремонт на заводах.

Глава "Укрзалізниці" також повідомив, що у планах на 2016 рік ремонт 70 локомотивів на заводах, а також ремонт електропоїздів, дизель-поїздів, швидкісних поїздів, вантажних та пасажирських вагонів, однак обсяги цих ремонтів будуть визначені після затвердження проекту фінансового плану акціонерного товариства на 2016 рік.

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Як повідомляв УНІАН, проект фінансового плану "Укрзалізниці" на 2016 рік не передбачає залучення зовнішніх запозичень. Однак документ передбачає закупівлю до чотирьох нових швидкісних пасажирських поїздів за рахунок власних коштів "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" заклала в проекті фінансового плану на 2016 рік отримання доходу в розмірі 78 мільярдів гривень.

Фінансовий план "Укрзалізниці" на 2015 рік був затверджений наприкінці липня цього року. Як уточнив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, згідно із затвердженим фінпланом, за підсумками 2015 року збитки "Укрзалізниці", становитимуть 47 мільйонів гривень, доходи від вантажних перевезень – 7,4 мільярда гривень, від перевезення пасажирів – 251 мільйон гривень.

За даними "Укрзалізниці", за підсумками 2014 року доходи відомства склали 50,1 мільярда гривень, що на 4% менше, ніж 2013 року.