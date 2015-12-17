"Укрзалізниця" хоче спрямувати понад 15 мільярдів на оновлення рухомого складу

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до 2016 року скерувати 15,6 мільярда гривень на оновлення та ремонт об'єктів залізничної інфраструктури, в тому числі на оновлення рухомого складу.

Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Олександр Завгородній.

За його словами, така цифра закладена в проекті фінансового плану "Укрзалізниці" на 2016 рік, який поки ще не затверджено Кабінетом міністрів.

"Всі ці кошти будуть спрямовані на вітчизняні виробничі підприємства. Це дозволить створити близько 7 тисяч нових робочих місць і значно збільшити доходи вітчизняних заводів", – розповів Завгородній.

Він також повідомив, що "Укрзалізниця" вже провела переговори з усіма постачальниками матеріалів для потреб залізниць, що дозволить збільшити кількість продукції – рейок, металопрокату та іншого.

"Також в планах є придбання двох міжрегіональних поїздів і пасажирських вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Одночасно ведемо роботу з побудови вантажних вагонів різного призначення. Ми вважаємо, що, запустивши таким чином реанімації та відновлення технічного стану залізниць, ми зможемо збільшити обсяги нашої економіки", – сказав Завгородній.

Разом з тим, він відзначив низьку ефективність використання капітальних інвестицій в цьому році, пояснивши це тим, що фінплан залізниць на 2015 рік був затверджений лише наприкінці липня, що не дозволило інвестувати в основні фонди.

Читайте також"Укрзалізниця" планує отримати близько 80 мільярдів доходу в 2016 році

Як повідомляв УНІАН, загальний інвестиційний план "Укрзалізниці" на поточний рік становить 2,4 мільярда гривень.

"Укрзалізниця" заклала в проекті фінансового плану на 2016 рік отримання доходу в розмірі 78 мільярдів гривень.

Фінансовий план "Укрзалізниці" на 2015 рік був затверджений в кінці липня цього року. Як уточнив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський, згідно із затвердженим фінпланом, за підсумками 2015 року збитки "Укрзалізниці", становитиме 47 мільйонів гривень, доходи від вантажних перевезень – 7,4 мільярда гривень, від перевезення пасажирів – 251 мільйон гривень.

Читайте також"Укрзалізниця" планує наступного року збільшити відрахування до 15 мільярдів

За даними "Укрзалізниці", за підсумками 2014 року доходи відомства склали 50,1 мільярда гривень, що на 4% менше, ніж 2013 року.