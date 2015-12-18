У Пивоварського визначилися, кому видати дозволи на міжнародні автоперевезення в 2016 році

Міністерство інфраструктури затвердило розподіл серед українських перевізників дозволів ЄКМТ на здійснення міжнародних автомобільних вантажоперевезень на 2016 рік, говориться в повідомленні на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, даний список було затверджено за підсумками засідання комісії з розподілу дозволів ЄКМТ на 2016 рік, яке відбулося 17 грудня. Також дане розподіл затверджено відповідним наказом міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

У повідомленні наголошується, що до участі в конкурсі не були допущені автомобілі, що знаходяться в оренді, а також не відповідають еко-нормі Євро-4 та вище.

Результати розподілу дозволів доступні в онлайн-режимі на сайті міністерства.

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Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року Мінінфраструктури скасував резерв дозволів на вантажоперевезення та розмістило інформацію про залишки разових дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення у відкритому доступі на сайті "Укртрансінспекція".

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Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення – це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі перевізнику України для в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його подала.

Дозвіл ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту) - багатосторонній дозвіл на міжнародні перевезення вантажів автомобілями транспортних підприємств, організованих у країні-учасниці ЄКМТ, на основі системи квот.