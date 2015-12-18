Нові тарифи "Укрзалізниці" покладуть" економіку – нардеп

Про це заявив член комітету ВРУ з питань економічної політики Сергій Матвієнков.

За його словами, розглядати питання індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці" можна лише в разі, якщо будуть розроблені заходи, спрямовані на підтримку промислових підприємств.

"Подібні речі можна робити тільки в сукупності з механізмом збільшення обсягів розвитку економіки. Якщо "Укрзалізниця" буде це робити самостійно, вона просто "покладе" залишилася економіку", - зазначив Сергій Матвієнков.

Депутат вважає, що "Укрзалізниця" має представити розрахунки своїх тарифів і разом з представниками промислових підприємств знайти компромісний варіант.

"Всі промисловці повинні на сьогоднішній день об'єднатися і чітко показати розрахунки, показати методику ціни. І повинні вимагати у залізничників механізм формування тарифів. Подивитися, де пасажирські перевезення, подивитися, де транспортні перевезення, подивитися, де які "перетікання" є, що за рахунок чого компенсується", - пояснив Сергій Матвієнков.

Інакше, підкреслив він, що тарифний тиск на реальний сектор, до якого вдаються залізничники, призведе до краху промисловості.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури має намір протягом 2016 року підвищити тарифи на вантажні перевезення на 30%. Тариф на послуги "Укрзалізниця" двічі зросте на 15% - з 1 січня і з 1 липня. Експерти Американської торгівельної палати встановили, що з урахуванням прихованих факторів, підняття тарифів складе близько 46%. Організація вважає таке різке підвищення необґрунтованим і закликає Мінінфраструктури від нього відмовитися.

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Як повідомлялося, віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко вважає, що підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення може стати стримуючим чинником для розвитку української економіки.

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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що тарифна політика має визначатися не тактичними кроками на місяці, а стратегічними заходами на роки вперед. Глава Кабміну доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Міністерству економічного розвитку і торгівлі України обговорити тарифну політику ПАТ "Укрзалізниця".