Тепер західні кредитори готові вкладати в "Укрзалізницю", - Завгородній

Успішна реструктуризація зовнішніх боргів і відновлення інвестиційних проектів дозволять ПАТ «Укрзалізниця» оновити основні фонди, модернізувати структуру і створювати нові робочі місця.

Про це вчора повідомив голова ПАТ Олександр Завгородній.

«Ми провели успішні переговори з радою кредиторів, досягнувши угоди про реструктуризацію зовнішніх боргів на суму 500 млн євро», - заявив він.

За словами керівника підприємства, борги і збитки «Укрзалізниці» тривалий час блокували прихід кредиторів, не давали можливості почати модернізацію. Нове керівництво залізниці розробило та затвердило довгострокову стратегію розвитку «Укрзалізниці», були зроблені важливі кроки щодо реформування підприємства. У результаті кредитори погодилися реструктуризувати запозичення, що відкрило дорогу для нових інвестицій.

«Ми склали програму дій на 10 років, після виконання якої «Укрзалізниця» зможе вийти на нормальний і прибутковий рівень роботи», - зазначив Завгородній.

Він підкреслив, що після позитивного рішення кредиторів, провідні фінансові установи світу погодилися інвестувати в модернізацію підприємства, від якої відмовилися ще в 2012 році.

«Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк відновили переговори про відновлення фінансування за кредитними лініями, закритими у 2012 році, та запуск нових інвестиційних проектів. Все це дозволить нам електрифікувати колії, реконструювати рухомий склад і закуповувати новий», - говорить Завгородній.