Індексація залізничних тарифів має бути узгоджена з бізнесом - Мінекономрозвитку

З питання підвищення тарифів на вантажні залізнодорожні перевезення має бути знайдений баланс інтересів між "Укрзалізницею" і бізнесом. Про це заявив заступник міністра Міністерства економічного розвитку Руслан Корж.

"Діалог між профільним міністерством і бізнесом має відбутися. Я впевнений, що ми цей баланс (інтересів) знайдемо, але нам доведеться по кожній з галузей, по кожній категорії вантажів проводити нараду і аргументовано приходити до спільного розуміння", - заявив він.

За словами чиновника, зараз його міністерство ще не завершило вивчення наслідків, які матиме на економіку України заплановане Мінінфраструктури з 1 січня 2016 року підвищення залізничних тарифів.

"Ми маємо зрозуміти, як зміниться обсяг транспортування після зміни тарифів. Чи зможемо ми користуватися транзитним потенціалом країни. Все це робиться в рамках цього міжгалузевого діалогу і глибокого аналізу по кожному з видів вантажів", - пояснив Руслан Корж.

Він також зазначив, що наказ Мінінфраструктури включає в себе не лише питання підвищення тарифів, але і введення нової нормативної бази.

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"Тому необхідно провести велику кількість розрахунків, перш ніж видати остаточний вердикт. Диявол криється в деталях – там (у проекті наказі) йдуть зміни тарифоутворення по класу вантажів і залежно від відстані", - підкреслив чиновник.

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За його словами, зміни тарифів мають супроводжуватися і реформою самої "Укрзалізниці" та підвищенням ефективності її операційних витрат.

Нагадаємо, Мінінфраструктури запланувало в 2016 році підняття тарифів на вантажні залізнодорожні перевезення на 30%. Проти підвищення виступили галузеві асоціації металургів, хіміків, будівельників, аграріїв, а також представники профільних комітетів Верховної Ради. На думку Американської торгової палати, рішення про підвищення тарифів має бути переглянута, оскільки призведе до вкрай негативних наслідків для економіки України, обвалу промислового виробництва та масового скорочення робочих місць. Відмовитися від необґрунтованого кроку рекомендували Кабміну і в Європейському Банку Реконструкції та Розвитку.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству енергетики та вугільної промисловості і Міністерству економічного розвитку і торгівлі України обговорити тарифну політику державного оператора залізниць "Укрзалізниця".