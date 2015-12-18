"Укрзалізниця" додала 27 поїздів на Новий рік та Різдво
УЗ крім раніше призначених 22 додаткових поїздів, додала ще 5.
Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 22 додаткових поїздів, призначила ще 5.
«На період масових зимових перевезень, з 25 грудня по 10 січня, ПАТ «Укрзалізниця» призначила 27 додаткових поїздів на 181 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси», - зазначається у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».
У прес-службі повідомили, що в цей період у західному напрямку курсуватимуть такі поїзди Південно-Західної залізниці: № 191/192 Київ - Львів, № 207/208 Київ - Ужгород, № 229/230 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Ужгород, № 279/280 Київ – Ужгород, № 219/220 Київ – Івано-Франківськ, № 269/270 Київ – Івано-Франківськ, № 217/218 Київ – Ворохта, № 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, № 745/746 Київ - Львів (швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+»); в одеському напрямку вирушать поїзди № 209/210 Миколаїв – Київ, 223/224 Київ – Одеса; в дніпровському напрямку: № 179/180 Київ – Дніпропетровськ, 735/736 Київ – Запоріжжя; у московському напрямку: № 1/2 Київ – Москва; у харківському напрямку:727/728 Київ – Харків.
Крім того, Одеською залізницею в західному напрямі в цей період відправлятимуться поїзди: № 238/258 Одеса – Львів, № 268/242 Одеса – Мукачеве, № 228/238 Одеса – Львів; у харківському напрямку поїзд № 269/270 Київ – Харків.
Також «Укрзалізниця» призначила на період зимових свят поїзди, які відправлятимуться Придніпровською залізницею у західному напрямку: № 231/232 Дніпропетровськ – Івано-Франківськ, № 211/212 Запоріжжя – Дніпропетровськ – Львів, № 275/276 Дніпропетровськ – Львів, № 295/296 Запоріжжя – Львів.
Крім іншого, в західному напрямку вирушать такі склади формування Південної залізниці: № 225/226 Харків – Ужгород, № 235/236 Харків – Ужгород, № 245/246 Харків – Ужгород.
У прес-службі зазначили, що за наявності попиту пасажирів на перевезення «Укрзалізниця» призначить поїзда № 251/252 за маршрутом Дніпропетровськ - Одеса та № 163/164 у напрямку Харків - Київ.
«ПАТ «Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення і в межах технічної можливості призначає додаткові поїзди на популярних напрямках», - наголосили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" збільшила до 22 кількість додаткових поїздів на свята. Крім того, на 30 і 31 грудня "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" Київ - Запоріжжя.
З введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.
Також «Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.
Разом з тим, «Укрзалізниця» наголосила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.