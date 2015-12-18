"Укрзалізниця" додала 27 поїздів на Новий рік та Різдво

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 22 додаткових поїздів, призначила ще 5.

«На період масових зимових перевезень, з 25 грудня по 10 січня, ПАТ «Укрзалізниця» призначила 27 додаткових поїздів на 181 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси», - зазначається у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

У прес-службі повідомили, що в цей період у західному напрямку курсуватимуть такі поїзди Південно-Західної залізниці: № 191/192 Київ - Львів, № 207/208 Київ - Ужгород, № 229/230 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Ужгород, № 279/280 Київ – Ужгород, № 219/220 Київ – Івано-Франківськ, № 269/270 Київ – Івано-Франківськ, № 217/218 Київ – Ворохта, № 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, № 745/746 Київ - Львів (швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+»); в одеському напрямку вирушать поїзди № 209/210 Миколаїв – Київ, 223/224 Київ – Одеса; в дніпровському напрямку: № 179/180 Київ – Дніпропетровськ, 735/736 Київ – Запоріжжя; у московському напрямку: № 1/2 Київ – Москва; у харківському напрямку:727/728 Київ – Харків.

Крім того, Одеською залізницею в західному напрямі в цей період відправлятимуться поїзди: № 238/258 Одеса – Львів, № 268/242 Одеса – Мукачеве, № 228/238 Одеса – Львів; у харківському напрямку поїзд № 269/270 Київ – Харків.

Також «Укрзалізниця» призначила на період зимових свят поїзди, які відправлятимуться Придніпровською залізницею у західному напрямку: № 231/232 Дніпропетровськ – Івано-Франківськ, № 211/212 Запоріжжя – Дніпропетровськ – Львів, № 275/276 Дніпропетровськ – Львів, № 295/296 Запоріжжя – Львів.

Крім іншого, в західному напрямку вирушать такі склади формування Південної залізниці: № 225/226 Харків – Ужгород, № 235/236 Харків – Ужгород, № 245/246 Харків – Ужгород.

У прес-службі зазначили, що за наявності попиту пасажирів на перевезення «Укрзалізниця» призначить поїзда № 251/252 за маршрутом Дніпропетровськ - Одеса та № 163/164 у напрямку Харків - Київ.

«ПАТ «Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення і в межах технічної можливості призначає додаткові поїзди на популярних напрямках», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" збільшила до 22 кількість додаткових поїздів на свята. Крім того, на 30 і 31 грудня "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті+" Київ - Запоріжжя.

З введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.

Також «Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.

Разом з тим, «Укрзалізниця» наголосила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.