"Укрзалізниця" пропонує пасажирам на свята близько 2 мільйонів квитків на поїзди

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), для задоволення попиту на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят з 25 грудня 2015 року до 10 січня 2016 року, пропонує пасажирам на ці дати близько 1,9 млн квитків на потяги.

«Всього на ці дати (з 25 грудня 2015 року до 10 січня 2016 року – УНІАН) пасажирам запропоновано близько 1,9 млн місць. Для цього працюватимуть 3,2 тис. пасажирських вагонів», - сказано в повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Зокрема, найбільшу кількість квитків «Укрзалізниця» пропонує на пікові передноворічні дати: 29 грудня - 113 тис., 30 грудня - 121 тис., 9 січня - 116 тис.

Так, на потяги зі столиці України в найбільш популярному західному напрямку компанія пропонує на 29 грудня 13,8 тис. квитків, заповнюваність поїздів становить 83%, а на 30 грудня - 14,9 тис. проїзних документів (заповнюваність поїздів 91%).

Крім іншого, «Укрзалізниця» пропонує на потяги з Одеси, Херсона і Миколаєва на 29 грудня 5,1 тис. квитків (заповнюваність поїздів становить 86%), а на 30 грудня - 6,6 тис., з яких у вільному продажу залишаються 17%.

Крім того, на потяги з Харкова та Кременчука на 29 грудня запропоновано 1,9 тис. квитків (заповнюваність поїздів 96%), а на 30 грудня - 1,9 тис., з яких доступні для пасажирів 3%.

Також повідомляється, що з Дніпропетровська, Запоріжжя та Кривого Рогу на 29 грудня пропозиція становить 4 тис. (заповнюваність поїздів 86%), на 30 грудня - 2,9 тис. (заповнюваність 82%).

«Таким чином, навіть на пікові дати в популярних напрямках поки що є можливість придбати квитки», - наголошують в прес-службі.

Водночас найбільша кількість квитків залишається у вільному продажу на передноворічні дати - 25, 26, 27 і 28 грудня.

Так, на поїзди з Києва на 25 грудня «Укрзалізниця» пропонує 11,1 тис. квитків, з них у вільному продажу залишається ще 3 тис. На 26 грудня запропоновано всього 11 тис. проїзних документів, є в наявності 3,7 тис. квитків. На 27 грудня запропоновано 11 тис. місць, з яких доступні 4,6 тис., а на 28 грудня передбачено 13,2 тис. місць, у продажу залишаються 4,1 тис.

Зокрема, на потяги з Одеси, Херсона і Миколаєва на 25 грудня запропоновано 4,2 тис. квитків, з них у продажу залишається 1,4 тис.; на 26 грудня передбачено 5,7 тис. місць, з яких доступні 1,8 тис.; на 27 грудня запропоновано 5 тис. місць, з них у вільному продажу залишаються 2,1 тис.; на 28 грудня запропоновано 4,9 тис. місць, з яких вільні 1 тис.

На потяги з Харкова та Кременчука на 25-28 грудня запропоновано близько 8 тис. квитків, з яких залишаються в наявності 1,4 тис. проїзних документів.

Крім того, на поїзди з Дніпропетровська, Запоріжжя та Кривого Рогу на 25-28 грудня у вільному продажу є 3,5 тис. квитків із запропонованих "Укрзалізницею" 11 тис. проїзних документів.

«ПАТ «Укрзалізниця» звертає увагу пасажирів, щоб уникнути непорозумінь, необхідно купувати квитки в залізничних касах або через онлайн-системи продажу квитків», - наголосили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на період масових зимових перевезень, з 25 грудня по 10 січня, «Укрзалізниця» призначила 27 додаткових поїздів на 181 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.

З введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.

Також «Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.

Разом з тим, «Укрзалізниця» наголосила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.