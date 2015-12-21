Українсько-польський кордон: В автомобільних чергах стоять майже 600 автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби України, станом на 08.00 на Західному кордоні у Львівській області в пунктах пропуску «Краковець» утворилася черга з 250 автомобілів, «Рава-Руська» – 100, «Шегині» - 70 автомобілів.

Читайте такожЄС створить нову прикордонну службу і берегову охорону

Зазначається, що на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» Волинській області в черзі стоїть 100 автомобілів, пункті пропуску «Угринів» - 60 авто.

На решті пропускних пунктів, зокрема, на українсько-румунському кордоні у Чернівецькій області і українсько-угорському в Закарпатській області черг автотранспорту станом на 8.00понеділка не зафіксовано, зауважили в ДПСУ.