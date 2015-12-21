Кабмін знизив вдвічі портові збори

Кабінет міністрів України з метою залучення додаткових вантажопотоків схвалив ініціативу Міністерства інфраструктури щодо зниження на 50% ставок портових зборів для суден, що перевозять транзитні вантажі у всіх морських портах країни, крім адміністративного збору.

Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабміну №1318-р від 2 грудня цього року, опублікованими на веб-порталі уряду.

"Погодити зниження Міністерством інфраструктури на 50 відсотків ставки портових зборів для суден, які перевозять транзитні вантажі, крім адміністративного збору", - сказано в документі.

Так, за інформацією прес-служби Кабміну, уряд на півроку знизило ставки портових зборів для суден, які заходять у морські порти для виконання операцій з навантаження і (або) розвантаження транзитних вантажів.

"Надання знижок зі ставок портових зборів, які будуть діяти 6 місяців, спрямоване на залучення додаткових транзитних вантажопотоків, що сприятиме також розвитку залізничних і автомобільних перевезень", - підкреслюється в повідомленні.

Разом з тим, у прес-службі зазначили, що за результатами експерименту буде прийнято рішення про доцільність застосування знижених ставок портових зборів на постійній основі.

Крім того, іншим розпорядженням №1319-р від 2 грудня уряд погодив встановлені Міністерством інфраструктури тарифи на спеціалізовані послуги по забезпеченню проведення криголамних робіт.

Варто відзначити, що самі тарифи в документі не наводяться.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з липневим дорученням Кабміну, Міністерство інфраструктури підготувало проект наказу про проведення експерименту в усіх морських портах країни щодо зниження ставок портових зборів для транзитних вантажів на 50%, ефект від якого порти мають відчути за півроку після набуття чинності відповідного наказу відомства.

В цілому ініційовані Мінінфраструктури заходи щодо спрощення процедур оформлення суден і вантажів у морських торговельних портах країни дозволять бізнесу щорічно економити близько 8 мільярдів гривень.

За підсумками 2014 року морпорти України збільшили перевалку вантажів порівняно з 2013 роком на 4% – до 142,79 мільйона тонн.

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Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Південний», що в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт "Октябрьск". Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.