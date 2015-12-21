На передноворічні 25-28 грудня у продажу залишаються майже 25 тисяч квитків на поїзди

За інформацією прес-служби публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зі столиці України на 25 грудня компанія запропонувала 11,9 тис. квитків, з них у вільному продажу залишаються ще 2,9 тис. проїзних документів; на 26 грудня запропоновано 11,6 тис. квитків, з них залишаються 3,4 тис.; на 27 грудня запропоновано 11,6 тис., з яких доступні ще 4,6 тис.; на 28 грудня передбачено 13,2 тис., у продажу є ще 3,2 тис. квитків.

Зокрема, на потяги з Одеси, Херсона і Миколаєва на 25 грудня «Укрзалізниця» запропонувала 4,2 тис. квитків, з них у вільному продажу залишається 1,2 тис. квитків; на 26 грудня запропонувала 5,7 тис. квитків, з яких поки що доступні 1,6 тис.; на 27 грудня запропонувала 5 тис. квитків, з них у вільному продажу залишаються 1,7 тис. проїзних документів; на 28 грудня - 5,5 тис. квитків, з яких вільні 1,5 тис.

Також повідомляється, що на потяги з Харкова та Кременчука на 25-28 грудня компанія запропонувала близько 8 тис. квитків, з яких залишаються доступними тисяча місць.

Окрім того, на поїзди з Дніпропетровська, Запоріжжя та Кривого Рогу на 25-28 грудня у вільному продажу є 3,4 тис. квитків із запропонованих "Укрзалізницею" 11,1 тис. проїзних документів.

Крім іншого, в «Укрзалізниці» наголошують, що на сьогодні у пасажирів є можливість придбати проїзні документи на поїзди, які курсуватимуть у пікові 29, 30 грудня та 9 січня.

Зокрема, на ці дати «Укрзалізниця» запропонувала за різними напрямками найбільшу кількість місць у поїздах: на 29 грудня - 113 тис., 30 грудня - 121 тис., 9 січня - 116 тис.

Так, на потяги зі столиці України в найбільш популярному західному напрямку компанія запропонувала на 29 грудня 13,8 тис. квитків, заповнюваність поїздів становить 88%, а на 30 грудня – 15,7 тис. проїзних документів (заповнюваність поїздів 92%).

Крім іншого, «Укрзалізниця» пропонує на потяги з Одеси, Херсона і Миколаєва на 29 грудня 5,1 тис. квитків (заповнюваність поїздів становить 91%), а на 30 грудня – 7,3 тис., з яких у вільному продажу залишаються 20%.

Крім того, на потяги з Харкова та Кременчука на 29 грудня запропоновано 2,6 тис. квитків (заповнюваність поїздів 77%), а на 30 грудня - 1,9 тис., з яких доступні для пасажирів 3%.

Також повідомляється, що з Дніпропетровська, Запоріжжя та Кривого Рогу на 29 грудня пропозиція становила 4 тис. (заповнюваність поїздів 89%), на 30 грудня – 3,1 тис. (заповнюваність 85%).

«ПАТ «Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення і в межах технічної можливості призначає додаткові поїзди і додаткові рейси. Залізничники просять пасажирів заздалегідь планувати свої подорожі», - наголошується в повідомленні.

Крім того, «Укрзалізниця» виділила понад 64 тис. місць у поїздах для групових перевезень пасажирів на зимовий відпочинок, переважно у західні курорти України.

Так, залізничники задовольнили в цілому 2,1 тис. групових замовлень, виділивши для цього більш як 64,2 тис. місць у поїздах, у тому числі забезпечили 710 замовлень для дітей на 22,2 тис. місць.

"Порівняно з новорічними перевезеннями 2014/2015 рр., цього року в «Укрзалізницю» надійшло на 366 замовлень більше, в тому числі на 28 більше заявок на перевезення організованих груп дітей", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» у період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року до 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам на ці дати близько 1,9 млн квитків на потяги.

На цей період «Укрзалізниця» призначила 27 додаткових поїздів на 181 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.

Також «Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.

Разом з тим, «Укрзалізниця» наголосила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду у пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.