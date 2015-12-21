"Укрзалізниця" додала ще три потяги на Новий рік та Різдво – всього 30

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 27 додаткових поїздів, призначила ще 3.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», відкрито продаж квитків на такі додаткові поїзди: № 278 Миколаїв - Львів, № 290 Дніпропетровськ - Харків та № 205 Ужгород - Дніпропетровськ.

Зокрема, поїзд № 278 за маршрутом Миколаїв - Львів відправлятиметься 28, 30 грудня, 2, 4, 7 і 9 січня. У зворотному напрямку поїзд прямуватиме 29, 31 грудня, 3,5, 8 і 10 січня.

Додатковий поїзд № 290 Дніпропетровськ - Харків відправиться в рейс 29 грудня, а поїзд № 205 Ужгород - Дніпропетровськ - 31 грудня.

В цілому, за даними прес-служби, на період масових зимових перевезень, з 25 грудня по 10 січня, в західному напрямку будуть курсувати такі поїзди Південно-Західної залізниці: № 191/192 Київ - Львів, № 207/208 Київ - Ужгород, № 229/230 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Ужгород, № 279/280 Київ – Ужгород, № 219/220 Київ – Івано-Франківськ, № 269/270 Київ – Івано-Франківськ, № 217/218 Київ – Ворохта, № 249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці, № 745/746 Київ - Львів (швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+»); в одеському напрямку вирушать поїзда № 209/210 Миколаїв – Київ, 223/224 Київ – Одеса; в дніпровському напрямку: № 179/180 Київ – Дніпропетровськ, 735/736 Київ – Запоріжжя; у московському напрямку: № 1/2 Київ – Москва; у харківському напрямку: 727/728 Київ – Харків.

Крім того, Одеською залізницею в західному напрямку в цей період відправлятимуться такі поїзди: № 238/258 Одеса – Львів, № 268/242 Одеса – Мукачеве, № 228/238 Одеса – Львів; к харківському напрямку - поїзд № 269/270 Київ – Харків.

Також «Укрзалізниця» призначила на період зимових свят поїзди, які відправлятимуться Придніпровською залізницею у західному напрямку: № 231/232 Дніпропетровськ – Івано-Франківськ, № 211/212 Запоріжжя – Дніпропетровськ – Львів, № 275/276 Дніпропетровськ – Львів, № 295/296 Запоріжжя – Львів.

Крім іншого, в західному напрямку вирушать такі поїзди формування Південної залізниці: № 225/226 Харків – Ужгород, № 235/236 Харків – Ужгород, № 245/246 Харків – Ужгород.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» у період новорічних і різдвяних свят із 25 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам на ці дати близько 1,9 млн квитків на поїзди.

На цей період «Укрзалізниця» призначила 27 додаткових поїздів на 181 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.

Також «Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.

Разом з тим, в «Укрзалізниці» відзначили, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планують підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.