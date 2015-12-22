Транспортний податок на елітні авто хочуть прив'язати до мінімалки

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді встановити мінімальну вартість авто, які підпадають під транспортний податок на автомобілі, в розмірі 750 мінімальних заробітних плат.

Дана пропозиція міститься в новому урядовому законопроекті №3688 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деякі законодавчі акти України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році", зареєстрованому сьогодні у парламенті.

З урахуванням запропонованої в проекті бюджету на 2016 рік мінімальної заробітної плати 1 378 гривень, під транспортний податок підпадатимуть автомобілі дорожче 1,033 мільйона гривень.

Крім того, передбачається оцінка вартості автомобіля з урахуванням марки, моделі, року випуску, типу та об'єму двигуна, типу коробки передач та пробігу автомобіля. Разом з тим, діючу ставку податку в розмірі 25 тисяч гривень і термін експлуатації автомобіля менше 5 років в уряді не змінили.

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Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень на "розкішні авто" з об'ємом двигуна понад 3 літри і віком не більше 5 років. Даний податок було введено у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом наприкінці 2014 року, які набули чинності з 1 січня 2015 року.

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Платники податків у січні-жовтні 2015 року заплатили в бюджет 392 мільйони гривень транспортного податку.