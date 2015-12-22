"Укрзалізниця" продовжила термін подачі заявок на керівні посади

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), продовжило до 27 грудня строк подачі конкурсних заявок від кандидатів на п'ять вакантних керівних посад в компанії.

"У зв'язку з надходженням численних прохань про продовження терміну прийому пакету документів на посади директорів ПАТ "Укрзалізниця", прийнято рішення продовжити термін прийому даних від кандидатів ще на 6 днів", - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці" від 22 грудня 2015 року.

Зокрема, прийом документів від кандидатів триватиме до 27 грудня 2015 року включно на наступні посади: директор з пасажирських перевезень і сервісу, директор по інженерно-технічному забезпеченню, директор по інфраструктурі, директор з вантажних перевезень і логістики, директор із стратегічного розвитку та корпоративного управління.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про намір у січні 2016 року завершити конкурсний відбір та призначити керівників вищої ланки управління.

У зв'язку з початком господарської діяльності з 1 грудня "Укрзалізниця" почала пошук кандидатів на 8 керівних посад: директора по пасажирським перевезенням і сервісу, директора з інженерно-технічного забезпечення, директора з безпеки, директора по інфраструктурі, директора з вантажних перевезень і логістики, директора зі стратегічного розвитку та корпоративного управління, операційного директора і директора з персоналу та соціальної політики.

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15 грудня "Укрзалізниця" визнала Олександра Бужора переможцем конкурсу на посаду фінансового директора компанії. Він, зокрема, має досвід управління фінансами в компаніях "Харківтрансгаз", "Укртрансгаз" і НАК "Нафтогаз України".