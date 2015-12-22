"Укрзалізниця" хоче збільшити закупівлю постільної білизни до 300 тисяч комплектів

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до 2016 року збільшити обсяг закупівлі нових комплектів постільної білизни на 34,5% - до 300 тисяч комплектів з близько 223 тисяч, закуплених цього року.

"Наступного року планується придбати ще 300 тисяч комплектів за програмою оновлення білизни для екіпірування пасажирських поїздів", - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

У прес-службі з посиланням на департамент пасажирських перевезень далекого прямування повідомили, що в даний час в пасажирському господарстві використовується близько 600 тисяч комплектів постільної білизни, з них майже половина підлягає списанню протягом найближчих двох років.

"Чистоту білизни забезпечують дев'ять пральних комплексів у Києві, Львові, Харкові, Чернівцях, Одесі, Запоріжжі, Дніпропетровську. Загальна максимальна потужність цих комплексів - 130 тонн або понад 100 тисяч комплектів в добу", - зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" підготувала до роботи в зимовий період близько 3,2 тисячі пасажирських вагонів.

З введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.

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"Укрзалізниця" ввела з 1 березня 2007 року новий порядок оплати користування постільною білизною через залізничну касу. Порядок оплати такої послуги через касу широко використовується в усьому світі.