"Укрпошта" очікує отримати в 2015 році 50 мільйонів прибутку

Українське державне підприємство поштового зв'язку (УДППЗ) "Укрпошта" очікує в 2015 році отримати 50 мільйонів прибутку, що є найкращим показником роботи підприємства протягом останніх 15 років.

Про це УНІАН заявив голова "Укрпошти" Ігор Ткачук.

"Наприкінці 2014-го мені довелося прийняти оповите корупційними схемами підприємство зі збитком у 4 мільйони гривень. Цього року прибуток підприємства очікується близько 50 мільйонів", - заявив Ткачук.

"Цей показник у два з половиною рази більше плану (+250%) і є кращим протягом останніх 15 років", - додав він, уточнивши, що зростання прибутку можна досягти за рахунок збільшення доходів та оптимізації витрат, що в свою чергу дало можливість підприємству сплатити в 2015 році 1,2 мільярда гривень податків.

За словами Ткачука, зростання доходів, зокрема, спостерігається від послуг з пересилання дрібних пакетів та бандеролей, прийому платежів, міжнародного поштового обміну, а також від купівлі-продажу іноземної валюти.

Глава "Укрпошти" також заявив, що буквально з перших днів значну увагу приділяють проведенню державних закупівель, роблячи їх повністю прозорими. Серед нововведень – приєднання до системи електронних державних закупівель "ProZorro".

"За результатами проведених успішних закупівель товарів, робіт і послуг було укладено договорів на загальну суму понад 390 мільйонів гривень. Порівняно з очікуваною вартістю закупівлі було зекономлено понад 24 мільйонів гривень", - зазначив Ткачук.

Також Ткачук, вказавши в якості прикладу той факт, що ціна закупленого "Укрпоштою" палива є найнижчою серед закупівель підприємств, підпорядкованих Міністерству інфраструктури.

За словами Ткачука, протягом останнього року "Укрпошта" вперше повністю виконує намічену програму технічного розвитку підприємства.

"За цей час відремонтовано 374 об'єкта поштового зв'язку, що майже вдвічі більше, ніж в 2014 році. Придбано 1 тисячу комплектів комп'ютерного обладнання для автоматизації робочих місць. Повним ходом йде оновлення парку автомобілів", - перерахував зроблене Ткачук.

Протягом останнього року "Укрпошта", за словами Ткачука, також запровадила низку нових послуг та сервісів.

Зокрема, заробила "Експрес пошта" - це коли доставка здійснюється того ж дня в межах міста і протягом 1-2 днів між обласними центрами. Крім того, запрацювала послуга по доставці товарів з Китаю і естонських інтернет-магазинів.

Відбулися зміни і на ринку фінансових послуг.

"Наприклад, ми почали надавати таку послугу, як видача готівкових гривень та поповнення платіжних карток через POS-термінали "Приватбанку". Проводимо миттєві перекази коштів з карти на карту платіжних систем VISA і Master Card через сайт "Укрпошти", оформляємо депозитні договори для кількох банків", - зазначив Ткачук.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року виконуючим обов'язки гендиректора був призначений Ігор Ткачук, який до цього обіймав посаду заступника керівника "Укрпошти".

Раніше Мінінфраструктури повідомило, що "Укрпошта" в січні-жовтні 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшила чистий прибуток вдвічі – до 29,5 мільйона гривень, що в два рази перевищує плановий показник.

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Довідка УНІАН. УДППЗ "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. "Укрпошта" надає понад 50 видів послуг в 12 тисячах відділень по всій Україні. Штат компанії налічує понад 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щороку поширює близько 10 тисяч найменувань періодичних видань (майже 800 мільйонів примірників) за передплатою та у роздріб.