На передноворічні 25-30 грудня у продажу залишаються близько 16 тисяч квитків на поїзди

У період підвищеного попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на передноворічні дати 25-30 грудня 2015 року у вільному продажу залишаються близько 16 тисяч квитків на поїзди, що курсують у західному та південному напрямках.

За інформацією прес-служби публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", створеного на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), на цей період у вільному продажу залишаються 1 577 квитків на потяги з Києва в Ужгород, 1 964 квитка на потяги зі столиці в Івано-Франківськ (в тому числі 1 437 квитків - у Ворохту), 2 954 - з Києва до Львова (Трускавець).

Зокрема, у напрямку з Одеси в Ужгород і Мукачево пасажирам доступні 1 906 місць та 2 575 місць у Львів.

Крім іншого, "Укрзалізниця" пропонує пасажирам 68 вільних квитків на поїзди, що курсують з Дніпропетровська в Трускавець, 1 841 проїзний документ - на потяги з Дніпропетровська в Івано-Франківськ, 992 квитка на потяги з Харкова до Ужгорода.

"Крім того, на даний час у пасажирів є можливість спланувати свою подорож і на південь країни, зокрема, в поїздах з Києва в Одесу з 25 по 30 грудня зараз доступні понад 2,1 тисячі місць", - підкреслюється в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом "Укрзалізниця" найближчим часом планує призначити ще три додаткові потяги в західному напрямку: № 201/202 Київ - Ужгород на 28 та 30 грудня, № 219/220 Київ - Івано-Франківськ на 29 грудня і № 203/220 Київ - Івано-Франківськ на 31 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам близько 1,9 мільйона квитків на потяги.

На цей період "Укрзалізниця" призначила 30 додаткових потягів, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних потягів на 74 рейси.

Також "Укрзалізниця" має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" на 5%.

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Разом з тим, "Укрзалізниця" підкреслила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують на внутрішньому сполученні.