"Дизельгейт": Volkswagen відмовився від слогана "Das Auto"

Керівництво Volkswagen вирішило відмовити від слогана Das Auto, який асоціювався з останніми роками роботи компанії. Це робиться в рамках нової рекламної кампанії, яка має стартувати найближчим часом, повідомляє РБК.

"Слоган Volkswagen-Das Auto був запропонований публіці 2007 року, коли Volkswagen керував Мартін Вінтеркорн. Фраза, згадувана в рекламних роликах (перекладається: "Фольксваген" - це автомобіль"), була простою і добре запам'ятовувалася. Однак після дизельного скандалу, який негативно відбився на іміджі компанії, нове керівництво вирішило запустити нову рекламну кампанію з новим слоганом.

Ця тема серйозно обговорювалася на зустрічі керівників компанії в Дрездені.

"Головним противником цього слогану став відповідальний за розвиток бренду Volkswagen Херберт Дісс. Він вказував, що спроба охарактеризувати "Volkswagen" як єдиний нормальний автомобіль, виглядає "абсолютистською" і не відповідає нинішній ситуації, за якої концерн змушений відкликати тисячі автомобілів", - зазначає видання.

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Агентство вказує, що Дісс практично не працював в концерні у часи Вінтеркорна. У компанію він прийшов у липні поточного року з BMW.

Крім цього на нараді була висловлена думка, що старий слоган не відповідає амбіціям концерну домогтися технологічного прориву в автомобільній галузі та, зокрема, створити власний електромобіль.

Зазначається, що керівництво Volkswagen в цілому розробило нову рекламну кампанію, однак її деталі наразі не розкриваються.

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У жовтні Volkswagen вперше за 15 років відзвітував про квартальний збиток. Негативний результат обумовлений тим, що компанія зарезервувала 6,7 мільярда євро на витрати, пов'язані з "дизельним скандалом".