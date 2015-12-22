"Укрзалізниця" хоче отримати 11 мільярдів за рахунок підвищення вантажних залізничних тарифів

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") розраховує в 2016 році одержати додатково 11 мільярдів гривень за рахунок планованого підвищення тарифів на перевезення вантажів на 30% в два етапи.

Про це в коментарі УНІАН повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Від пропозиції по підвищенню тарифів, які у нас зараз є, то виходить, "Укрзалізниця" отримає 11 мільярдів гривень, з яких 9 мільярдів гривень піде на капінвестиції, а 2 мільярди гривень – на операційні витрати", - повідомив міністр.

Разом з тим, в ході круглого столу, присвяченого питанням тарифоутворення на вантажоперевезення, директор з реформування, правової та майнової політики "Укрзалізниці", член правління новоствореної компанії Євген Кравцов повідомив, що в цілому в проекті фінансового плану компанії на 2016 рік закладено 15,6 мільярда гривень капітальних інвестицій, з урахуванням зростання вантажних тарифів.

Зокрема, з них 48%, або 7,5 мільярда гривень, піде на оновлення рухомого складу, у тому числі майже 1,66 мільярда гривень – на закупівлю нових напіввагонів, окатишевозів та інше.

Інша сума капінвестицій в розмірі понад 6 мільярдів гривень буде спрямована на капітальне будівництво, зокрема на реконструкцію шляхів, електрифікацію трьох напрямків, будівництво Бескидського залізничного тунелю в Карпатах, а також залізничної дільниці Чорноморська – Берегова.

"З них (15,6 мільярда гривень капінвестицій – УНІАН) 88% коштів – власні кошти, отримані від операційної діяльності та 11% - це залучені кошти, в основному це кошти міжнародних фінансових організацій. На сьогоднішній день ми розуміємо, що через загальну економічну ситуацію та через щойно проведену реструктуризацію для нас ще закритий вихід на ринок капіталу, тому ми розраховуємо лише на кошти ЄБРР, з ним ми працюємо ефективно, незважаючи на те, що вони мало зараз кредитують держсектор", - сказав Кравцов.

Разом з тим, міністр висловив надію, що завтра, 23 грудня, Кабмін затвердить фінплан "Укрзалізниці" на 2016 рік.

Він також спростував інформацію в ЗМІ про висловлювання голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, віце-прем'єра, міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка про нібито неможливість підвищення залізничних вантажних тарифів.

"Ні Зубко, ні Демчишин, яких цитували в пресі, не говорили про те, що не можна підвищувати тарифи, і таких інтерв'ю не давали. Такі інтерв'ю не давав і ЄБРР. У пресі дуже багато з'являється інформації про те, який вплив на економіку від підвищення тарифів - від "все пропало" до "взагалі катастрофа", - підкреслив Пивоварський.

Крім того, присутній на круглому столі заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Руслан Корж повідомив, що запропоноване Мінінфраструктури підвищення вантажних залізничних тарифів в 2016 році не суперечить макроекономічного прогнозу, який підготувало Мінекономрозвитку.

"Запропоноване підвищення додасть до індексу промислових цін лише 0,23 процентного пункту. Ми також є прихильниками того, що рано чи пізно необхідно переходити до економічної обґрунтованості тарифів. На сьогоднішній день тарифи відокремлені від економіки, те підвищення, яке з 1 січня закладено у фінплані, я б пропонував вважати неминучим", - підкреслив Корж.

За даними Пивоварського, показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування відсотків, сплати податків і амортизаційних відрахувань) "Укрзалізниці", попередньо, в 2015 році становить 18,7 мільярда гривень проти 9,7 мільярда гривень у 2014 році.

Читайте такожІндексація залізничних тарифів має бути узгоджена з бізнесом - Мінекономрозвитку

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує в 2016 році підвищити тариф на перевезення вантажів на 30% у два етапи: з 1 січня 2016 року на 15%, і з 1 липня – ще на 15%.

Читайте такожНові тарифи "Укрзалізниці" покладуть" економіку – нардеп

"Укрзалізниця" наголошує, що необхідність підвищення вантажних тарифів обумовлена тим, що темпи зростання цін на продукцію, яку споживає галузь, та рівень інфляції значно випереджають темпи зростання тарифів на вантажоперевезення і створюють диспропорцію між цінами на продукцію і вантажним тарифом.