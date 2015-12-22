У РФ заявили про плани розпочати будівництво мосту через Керченську протоку в січні

Про це заявив глава відомства Роман Старовойт в ефірі телеканалу «Росія 24», інформує РИА «Новости».

За його словами, протягом 2015 року велися підготовчі роботи, які вже закінчуються, зведені містечка будівельників на 3,5 тис. місць на території Краснодарського краю і на 1,5 тис. місць у Керчі.

"Ми на острів завозимо будівельні матеріали, конструкції, техніку для того, щоб на початку 2016 року приступити безпосередньо до будівництва цієї знаменної об'єкта», - сказав він.

Проект передбачає будівництво двох паралельних мостів під автомобільний і залізничний рух. Загальна довжина моста складе 19 км, найбільша глибина занурення паль - 70 м. Передбачається, що автомобільна частина переходу матиме чотири смуги руху. Ширина судноплавної арки становитиме 227 м.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що Керченський міст повинен бути побудований до кінця 2018 року, зазначивши, що бюджетні можливості обмежені.

Про необхідність побудувати переправу через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму.

Раніше окупаційна адміністрація Керчі заявила, що забита перша паля майбутнього мосту через протоку. До цього повідомлялося, що уряд Росії вніс деякі зміни в бюджет, передбачений на будівництво Керченського мосту, скоротивши обсяг фінансування у 2015 році.