В Американській торговельній палаті вимагають збереження вантажних залізничних тарифів

Про це йшла мова на зустрічі з першим заступником міністра інфраструктури Володимиром Шульмейстером, заступником міністра економрозвитку і торгівлі Русланом Коржем і в.о. гендиректора «Укрзалізниці» Олександром Завгороднім.

За словами представника Федерації роботодавців транспорту України Дмитра Демидовича, представники УЗ не пояснили, яким чином зростання логістичних витрат до 50% вплине на ту чи іншу галузь української економіки.

«Ми побачили тільки не до кінця зважену позицію по залізниці по відношенню до подій. Якщо ми подивимося на ситуацію в Україні, вона характеризується складною і сумною статистикою. Це падіння промислового виробництва за 10 місяців на 15%, і падіння ВВП на 11%, і інфляція більше 30%, і курс долара 24 гривні, і безробіття понад 10%. І ми в цих умовах, коли практично всі галузі лежать, говоримо, що тариф повинен піднятися на 50%», - підкреслив Демидович.

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Голова Федерації металургів України Сергій Біленький зазначив, що природна монополія, яка є «Укрзалізниця», не повинна в умовах рецесії економіки підвищувати вартість своїх послуг.

«Ціни досягли історичних мінімумів, як на залізорудну сировину, так і по металопродукції. Підприємства сьогодні працюють з нульовою рентабельністю. Починаючи з 2016 року окремі підприємства почнуть йти або в якісь тривалі простої, або закриватися», - повідомив Біленький.

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Він додав, що існуючий рівень тарифів дозволяє залізничникам отримувати прибуток від вантажних перевезень. У той же час в металургії посилюється криза.

«Найсучасніші підприємства змушені сьогодні скорочувати співробітників і йти в неповний робочий день, тому що у нас немає внутрішнього ринку, і зараз нас позбавляють можливості експортувати, тому що зростає тарифна складова і експорт стає просто невигідним», - пояснив голова федерації металургів.

Президент Союзу хіміків України Олексій Голубов повідомив, що хімічна галузь знаходиться зараз на межі виживання, і її збитки за підсумками цього року склали близько 23 млрд. гривень.

«Перспективи, як від наших експертів, так і зарубіжних, невтішні для галузі. При такому підході до підвищення тарифів, впевнений, що скоро, зокрема, по хімічній галузі нічого буде возити», - зазначив він.

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У свою чергу, виконавчий директор асоціації «Укрцемент» Роман Скільський зазначив, що попередні підвищення цін ніяк не відобразилися на якості рухомого складу.

«За останній рік «Укрзалізниця» двічі підвищувала ціни – в кінці минулого року і на початку цього. Це було реальне підвищення цін. Галузь проковтнула ці підвищення, очікуючи, що вони безпосередньо вплинуть на стан рухомого складу. Цього не сталося. Стан рухомого складу зараз викликає дуже велике занепокоєння. Ми бачимо зношеність вагонів від 92% до 98%. І ніякого прогресу після підвищення тарифу не сталося», - заявив глава об'єднання виробників цементу.

Українська асоціація виробників феросплавів також виступила проти запланованого підвищення тарифів на залізничні перевезення.

Члени Американської торгівельної палати запропонували створити на базі Міністерства економіки робочу групу, у яку також увійдуть представники Мінінфраструктури та бізнесу.

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«Давайте брати топ-5 вантажовідправників по головним категорій вантажів. Сідати, коли рішення має бути прийнято до кінця місяця, а на етапі якогось попереднього узгодження і виходити на якийсь компроміс», - зазначив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський 25 листопада анонсував підвищення залізничних тарифів на вантажоперевезення. Вартість вантажоперевезень зросте двічі на 15%: з 1 січня та з 1 липня 2016 року. Раніше повідомлялося, що тарифи УЗ на вантажоперевезення знаходяться на рівні середньоєвропейських, а її реальні доходи на 30-38% вище, ніж у найближчих сусідів.