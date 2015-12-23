На кордоні з Польщею ростуть черги: у пунктах пропуску стоять майже 700 авто

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби України, станом на 8.00 на Західному кордоні у Львівській області в пункті пропуску «Краковець» стоять у черзі 150 автомобілів, у пункті "Шегині” – 150, «Рава-Руська» – 100, «Грушів» - 70 автомобілів.

Зазначається, що на українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» Волинської області в черзі стоїть 100 автомобілів, у пункті пропуску «Угринів» - 100 авто.

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На решті пропускних пунктів, зокрема, на українсько-румунському кордоні у Чернівецькій області і українсько-угорському в Закарпатській області черг автотранспорту станом на 8.00 середи не зафіксовано, зауважили в ДПСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, з 22 грудня на ділянках Мостиського, Львівського та Чопського прикордонних загонів Західного регіонального управління стартував експеримент, в рамках якого прикордонники спільно з патрульними нарядами Національної поліції будуть організовувати службу задля дотримання черговості в’їзду автомобілів у пунктах пропуску через державний кордон.

Як зазначається у повідомленні, такі дії дозволять покращити якість пропускних операцій на державному кордоні та забезпечити більш комфортний його перетин.

"Цей експеримент, основна мета якого протидія протиправній діяльності на державному кордоні, зменшення черг перед пунктами пропуску та недопущення втягування правоохоронців у протиправну діяльність, стартував у найбільших міжнародних автомобільних пунктах пропуску "Краковець", "Рава-Руська" (Львівська область) та "Ужгород" (Закарпатська область). Запроваджена апробація щодо врегулювання проїзду транспортних засобів на під’їздах до пунктів пропуску через державний кордон триватиме протягом одного місяця, а після її завершення розглядатиметься можливість використання спільних нарядів на постійній основі", - зазначається у повідомленні.