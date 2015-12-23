У Мінінфраструктури не аналізували наслідки від підвищення вантажних залізничних тарифів - АСС

Міністерство інфраструктури України не надало аналіз впливу на економіку запланованого підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення. Чиновники навіть точно не знають, наскільки зросте тариф для певних видів вантажів.

Про це заявили члени Американської торгової палати (АСС) на зустрічі з керівництвом транспортного міністерства і "Укрзалізниці".

"У мене були очікування від презентації залізниці, що вона відповість на питання, яким чином зростання тарифу або зростання витрат по залізниці до рівня до 50% за окремими видами вантажів вплине на ту чи іншу галузь. Але, на жаль, відповіді з презентації, ми не побачили. А побачили тільки, напевно, не до кінця зважену позицію залізниці стосовно того, що відбувається",- заявив представник Федерації роботодавців транспорту України Дмитро Демидович.

За словами директора по логістиці компанії ДТЕК Ореста Логунова, "Укрзалізниця" також не показала плани витрачання коштів, які будуть отримані держмонополією в результаті чергового підвищення вантажних тарифів.

"Ми, вуглярі, будь-який бізнесмен, будь-який сировинник, який потрапив до важкої ситуації, взагалі-то, сконцентрований на збільшенні власної ефективності, на урізуванні витрат, можливо на якомусь заморожуванні. У нього є якась стратегія, як пройти дно, як пережити цей складний час. Ось хотілося б побачити, які конкретно заходи пропонуються міністерством і "Укрзалізницею" для урізання своїх витрат, зменшення апетитів. І якщо якісь інвестиції плануються, то які це інвестиції", - зазначив представник енергетичної компанії.

Виконавчий директор асоціації "Укрцемент" Роман Скільський закликав чиновників проаналізувати наслідки від зростання тарифів, оскільки галузі, для яких підвищення буде особливо серйозним, зараз перебувають у критичному стані.

"Це більше схоже на експеримент, ніж на результати реального економічного аналізу", - підкреслив глава "Укрцементу".

Він додав, що підвищення залізничних тарифів призведе до зниження вантажопотоку по залізниці, оскільки виробники переходитимуть на автомобільний транспорт.

Разом з тим, в.о. генерального директора "Укрзалізниці" Олександр Завгородній визнав, що навантаження на залізницю протягом останніх місяців впало майже на 20%.

"У нас навантаження в жовтні місяці цього року становила майже мільйон тонн. Ми там не доходили десь 2-3 тисячі тонн до мільйона. Сьогодні середньодобове навантаження – 825 тисяч тонн. 180 тисяч тонн пішли з навантаження. Що пішло? Пішло вугілля, пішла руда, пішли окатиші", – заявив керівник УЗ.

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Нагадаємо, протягом 2016 року тарифи УЗ на вантажні перевезення зростуть в середньому на 30%. При цьому фактичні витрати вантажовідправників на залізничні перевезення збільшаться до 50%.

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Раніше перший заступник голови комітету ВРУ з питань промислової політики і підприємництва Максим Єфімов заявив, що підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення знищить експортні галузі української економіки.