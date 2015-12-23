ЄБРР виділить Львову 6 мільйонів євро на розвитку швидкісного трамвайного руху

Один з ключових кредиторів України Європейський банк реконструкції та розвитку в рамках проекту розвитку швидкісного трамвайного руху у Львові виділить місту 6 млн євро для будівництва мосту і нової транспортної розв'язки, йдеться в повідомленні ЄБРР, переданому УНІАН.

«Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку затвердила розширення підписаного у 2013 році проекту розвитку швидкісного трамвайного руху в місті Львові, - сказано в повідомленні. - Виділені ЄБРР додаткові кошти важливі для реконструкції каналізаційного колектора на проспекті Червоної калини й мосту на вулиці Хуторівка, які наразі створюють значні обмеження для реалізації проекту швидкісного трамвайного руху. Ці кошти також буде використано для будівництва нового з'їзду, який забезпечить можливість безпечного здійснення лівого повороту з вулиці Хуторівка на проспект Червоної калини в північному напрямку».

Раніше ЄБРР схвалив виділення 14 млн євро на проекти енергоефективності в Чернівцях.

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Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україну. Станом на 15 грудня 2015 року банк взяв зобов'язання щодо надання понад 11,7 млрд євро в рамках 354 проектів у країні.