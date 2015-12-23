"Укрзалізниця" додала ще три поїзди на новорічні свята
Кількість додаткових поїздів збільшилася до 33.
Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 30 додаткових поїздів, призначила ще 3.
Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», відкрито продаж квитків на такі додаткові поїзди: № 201 Київ - Ужгород, № 285/286 Дніпропетровськ - Львів і № 203/219 Київ - Івано-Франківськ.
Зокрема, поїзд № 201 за маршрутом Київ - Ужгород відправлятиметься зі столиці 28 та 30 грудня, а у зворотному напрямку - 29 і 31 грудня.
Додатковий поїзд № 285/286 Дніпропетровськ - Львів відправлятиметься з Дніпропетровська 29 грудня, 2, 4, 6 і 8 січня, а в зворотному напрямку - 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня.
У свою чергу, поїзд № 203/219 Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься в обох напрямках 31 грудня.
Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» на період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам близько 1,9 млн квитків на поїзди.
На цей період «Укрзалізниця» призначила 30 додаткових поїздів на 181 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.
Також «Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.
Разом з тим, «Укрзалізниця» наголосила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.