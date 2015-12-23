"Укрзалізниця" додала ще три поїзди на новорічні свята

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 30 додаткових поїздів, призначила ще 3.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», відкрито продаж квитків на такі додаткові поїзди: № 201 Київ - Ужгород, № 285/286 Дніпропетровськ - Львів і № 203/219 Київ - Івано-Франківськ.

Зокрема, поїзд № 201 за маршрутом Київ - Ужгород відправлятиметься зі столиці 28 та 30 грудня, а у зворотному напрямку - 29 і 31 грудня.

Додатковий поїзд № 285/286 Дніпропетровськ - Львів відправлятиметься з Дніпропетровська 29 грудня, 2, 4, 6 і 8 січня, а в зворотному напрямку - 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня.

У свою чергу, поїзд № 203/219 Київ - Івано-Франківськ відправлятиметься в обох напрямках 31 грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» на період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам близько 1,9 млн квитків на поїзди.

На цей період «Укрзалізниця» призначила 30 додаткових поїздів на 181 рейс, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.

Також «Укрзалізниця» має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+» на 5%.

Разом з тим, «Укрзалізниця» наголосила, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.