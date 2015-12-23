В Україні в ДТП щорічно гине понад 4 тисячі і більше 30 тисяч осіб травмуються

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, керівник Патрульної поліції Олександр Фацевич на парламентських слуханнях «Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху».

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За його словами, аналіз ДТП свідчить, що «ризик травмування або загибелі людей на наших дорогах в 5-6 разів вищий, ніж у розвинених європейських країнах».

Фацевич зазначив, що перед поліцією України стоїть завдання максимально наблизити форми і методи роботи поліцейських до європейських стандартів, зокрема, створити підрозділи з функціями контролю дорожнього руху на автошляхах держави, налагодити спільну роботу з громадськими активістами для наведення порядку на дорогах.

Керівник патрульної поліції зауважив, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі на дорогах гинуть близько одного мільйона 200 тисяч людей, а кількість поранених досягає 10 мільйонів. За його словами, економічні втрати від ДТП становлять майже 3% світового валового продукту.

Фацевич повідомив, що за прогнозами, в 2020 році ДТП будуть посідати третє місце серед проблем здоров’я у світі після серцево-судинних захворювань та тяжких депресій.