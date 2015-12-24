Швидкісні потяги в Україні за рік перевезуть більше 3 мільйонів пасажирів

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") очікує, що за підсумками 2015 року кількість пасажирів у швидкісних поїздах категорії "Інтерсіті+" становитиме 3,3 мільйона.

Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Завгородній у ході брифінгу з нагоди урочистої зустрічі на Центральному залізничному вокзалі Києва тримільйонного пасажира, який скористався послугами швидкісних поїздів.

"За підсумками року ми очікуємо перевезти 3,350 мільйона пасажирів у швидкісних поїздах", - сказав він.

Зазначимо, що з моменту впровадження швидкісного руху в Україні з травня 2012 року й станом на лютий 2015 року "Укрзалізниця" перевезла в швидкісних поїздах 5 мільйонів пасажирів, таким чином до січня 2016 року цей показник перевищить 8 мільйонів осіб.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Українська залізнична швидкісна компанія, що оперує швидкісними поїздами, планувала перевезти в 2015 році 3,1 мільйона пасажирів, що вдвічі більше 2014 року, а також отримати 583,6 мільйона гривень доходів, що на 285,2 мільйона гривень більше минулого року.

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Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У 2014 році "Укрзалізниця" придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас "Інтерсіті+"), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство "Українська залізнична швидкісна компанія" (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома електропоїздами ЭКр1 "Тарпан" і двома поїздами з локомотивною тягою виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.