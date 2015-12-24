"Укрзалізниця" хоче збільшити вдвічі кількість денних поїздів

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") розраховує в 2016 році за рахунок скорочення використання нічних пасажирських поїздів в два рази збільшити кількість денних поїздів, повідомив журналістам в.о. голови компанії Олександр Завгородній.

"Нічний поїзд має дуже великий обсяг витрат. Наступного року будуть вибувати пасажирські вагони, які по старості будуть виключатися. У зв'язку з цим ми маємо їх замінити - отримати нові склади для денних перевезень", - сказав Завгородній.

За його словами, такі прогнози розвитку пасажирського руху закладено до проекту бюджету УЗ на 2016 рік, який наразі не затверджено урядом.

Завгородній також повідомив, що "Укрзалізниця" продовжує працювати над удосконаленням якості послуг для пасажирів.

"Найголовніша послуга для пасажирів - це якість перевезень. Ми говоримо про те, що з'являються міжрегіональні та швидкісні потяги, що дозволять пасажирам швидше пересуватися по Україні. Це найголовніша послуга, ми будемо намагатися конкурувати з автомобільним транспортом", - зазначив глава "Укрзалізниці".

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Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планує запустити модель хабовых перевезень залізничним транспортом. Зокрема, у хаби будуть курсувати міжрегіональні потяги (на відстань від 120 до 350 кілометрів), щоб підвозити туди пасажирів з регіональних великих станцій, тоді як довгі відстані обслуговуватимуть швидкісні поїзди та нічні поїзди далекого слідування.

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З введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" запустила 53 пари нових нічних поїздів у внутрішньому сполученні.