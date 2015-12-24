Фіктивна заборгованість - і немає океанського флоту: в України "потягнули" понад 220 риболовних суден

Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних суден, або 95% океанського флоту, основна частина якого була незаконно реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості, повідомив на брифінгу голова Державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів.

"Створюється фіктивна заборгованість або перед портом, або перед третіми особами. При заході в найближчий порт і на судно накладається арешт. Після цього воно реалізується для погашення такої заборгованості. Таким чином Україна втратила свій один з найбільших риболовецьких флотів у світі", - сказав чиновник.

За словами Ковальова, в 1991 році Україна володіла більш ніж 230 океанськими судами. У 2015 році їх кількість скоротилася до 11, з яких тільки 4 перебувають у державній власності.

Ковалів підкреслив, що зазначена схема працює не тільки для судів, які займаються риболовецьким промислом в океані. У грудні Держрибагентство запобігло продаж державного вантажного танкера "Таманський", яка повинна була пройти в Туреччині для погашення фіктивної заборгованості в 1,2 мільйона доларів перед фрахтувальником за ремонт судна, в той час як за договором фрахтівник проводить ремонтні роботи за свій рахунок.

За словами Ковальова, найближчим часом Держрибагентство спільно з експертами має зайнятися вирішенням проблеми незаконного відчуження судів. Агентство буде розглядати варіанти залишення судів в державній власності, з посиленням контролю за їх використанням або передачі їх на приватизацію.

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Довідка УНІАН. На початку 1990-х років океанський флот України забезпечував вилов 780 тисяч тонн риби та водних біоресурсів.

У 2014 році В українських і міжнародних водах риболовецькі підприємства України виловили 91,3 тисячі тонн риби та водних біоресурсів без урахування окупованої Росією Криму. До окупації, в 2013 році, цей показник становив 225,8 тисяч тонн.

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У січні-листопаді поточного року загальний вилов риби та інших водних біоресурсів українськими підприємствами склав 72,9 тисячі тонн, що на 5,8% менше за аналогічний показник 2014 року.