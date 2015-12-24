"Укрзалізниця" додала ще три потяги на новорічні свята
"Українська залізниця" крім раніше призначених 33 додаткових потягів призначила ще 3.
Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 33 додаткових потягів, призначила ще 3.
Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", компанія призначила денні швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+", які зв'яжуть столицю України зі Львовом та Вінницею, а також потяг із Києва до Харкова.
Зокрема, відкрито продаж квитків на наступні додаткові поїзди: швидкісний поїзд № 753/754 Київ - Львів, який відправлятиметься 30 і 31 грудня о 12:10 і прибувати до Львова о 18:30. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 30 і 31 грудня о 19:30 та прибуватиме до столиці о 02:55.
Додатковий швидкісний поїзд № 763/762 Київ - Вінниця вирушить зі станції Київ-Пасажирський 31 грудня в 16:36 і прибуде в той же день Вінницю в 19:00. У зворотному напрямку потяг відправиться 31 грудня о 19:47 прибуде в столицю о 22:03.
Крім того, "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг № 163/164 за маршрутом Київ – Харків, який буде відправлятися 30 і 31 грудня 08:02 і прибуватиме до Харкова о 17:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 12:50 і прибуватиме до столиці о 21:30.
Крім іншого, компанія призначила на 8, 9 і 10 січня додатковий потяг категорії "Інтерсіті+" № 745/746 за маршрутом Київ – Львів, що відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 14:20 та прибуватиме до Львова в той же день о 19:41. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 22:36 і прибуватиме до столиці о 04:56.
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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам близько 1,9 мільйона квитків на поїзди.
На цей період "Укрзалізниця" призначила 33 додаткових потяги, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.
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"Укрзалізниця" має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних потягів категорії "Інтерсіті+" на 5%.
Разом з тим, "Укрзалізниця" підкреслила, що, попри складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.