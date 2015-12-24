"Укрзалізниця" додала ще три потяги на новорічні свята

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 33 додаткових потягів, призначила ще 3.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", компанія призначила денні швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+", які зв'яжуть столицю України зі Львовом та Вінницею, а також потяг із Києва до Харкова.

Зокрема, відкрито продаж квитків на наступні додаткові поїзди: швидкісний поїзд № 753/754 Київ - Львів, який відправлятиметься 30 і 31 грудня о 12:10 і прибувати до Львова о 18:30. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 30 і 31 грудня о 19:30 та прибуватиме до столиці о 02:55.

Додатковий швидкісний поїзд № 763/762 Київ - Вінниця вирушить зі станції Київ-Пасажирський 31 грудня в 16:36 і прибуде в той же день Вінницю в 19:00. У зворотному напрямку потяг відправиться 31 грудня о 19:47 прибуде в столицю о 22:03.

Крім того, "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг № 163/164 за маршрутом Київ – Харків, який буде відправлятися 30 і 31 грудня 08:02 і прибуватиме до Харкова о 17:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 12:50 і прибуватиме до столиці о 21:30.

Крім іншого, компанія призначила на 8, 9 і 10 січня додатковий потяг категорії "Інтерсіті+" № 745/746 за маршрутом Київ – Львів, що відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 14:20 та прибуватиме до Львова в той же день о 19:41. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 22:36 і прибуватиме до столиці о 04:56.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят з 25 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року запропонувала пасажирам близько 1,9 мільйона квитків на поїзди.

На цей період "Укрзалізниця" призначила 33 додаткових потяги, а також збільшила періодичність курсування 13 цілорічних поїздів на 74 рейси.

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"Укрзалізниця" має намір з 1 січня 2016 року підвищити тариф на проїзд у вагонах першого класу швидкісних потягів категорії "Інтерсіті+" на 5%.

Разом з тим, "Укрзалізниця" підкреслила, що, попри складну економічну ситуацію, не планує підвищувати вартість проїзду в пасажирських поїздах, що курсують у внутрішньому сполученні.