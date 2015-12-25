Мінінфраструктури підвищує залізничні тарифи напередодні відставки керівництва – ЗМІ

Про це пише «Лівий берег».

Видання відзначає, що керівники транспортного відомства, багато з яких вже написали заяви про відставку, не йдуть на діалог з представниками промислових підприємств, ігноруючи всі їхні зауваження.

«Керівництво відомства поки демонструє принциповість у бажанні продавити задумане підвищення. Правки, пропозиції з боку бізнесу не приймаються і навіть не розглядаються. Однак чи мають чиновники, які нещодавно дружно подали у відставку і фактично «сидять на валізах», моральне право приймати настільки важливі для економіки країни рішення», - йдеться в статті.

За оцінками транспортних експертів, фактичне зростання логістичних витрат для вантажовідправників перевищить озвучені керівництвом міністерства 30%.

«У результаті року ці три складові дадуть приблизно 25-50% зростання вартості залізничних перевезень для різних класів вантажів. Це досить відрізняється від тих показників, які закладені в якості індексу цін виробників на 2016 рік і фактично перевищує в 2-5 разів», - цитує Лівий беріг керівника відділу аналітики «Центру транспортних стратегій» Андрія Шкляра.

Видання підкреслює, що представники бізнес-спільноти не можуть отримати від Мінінфраструктури розрахунки, на яких базується підвищення вантажних залізничних тарифів, а також аналіз наслідків цього зростання для різних галузей економіки.

«Чиновники так і не представили жодного аналізу наслідків підвищення тарифів на залізничні перевезення для економіки країни, ані обґрунтування величини індексації, закладеної в наказі міністерства. Володимир Шульмейстер лише пояснив, що держмонополії не вистачило 9 млрд грн, які додатково отримала залізниця від лютневого підвищення тарифів»,- зазначає видання.

Крім цього, ні Мінінфраструктури, ні «Укрзалізниця» не можуть повідомити, наскільки знизиться вантажопотік по залізниці.

«Пояснення чиновників транспортного відомства зводилися до того, що «все навколо дорожчає, треба і нам підвищувати ціни». При цьому промисловців заспокоювали, мовляв, на виручені кошти «Укрзалізниця» почне закуповувати продукцію українських підприємств. Так що вони тільки виграють від підвищення. Аналізу того, наскільки знизиться обсяг вантажоперевезень, так і не прозвучало. Складалося враження, що міністерство взагалі не враховує цей фактор, який здатний нівелювати весь ефект від підняття тарифів», - пише видання.

У той же час експерти зазначають, що зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції, що піде за збільшенням логістичних витрат, скоротять валютну виручку держбюджету на десятки мільярдів.

«Сильніше за всіх зростання тарифів на собі відчують виробники руди, вугілля і будівельних матеріалів. Важкими будуть наслідки зростання вантажних залізничних тарифів і для хімічної галузі», - йдеться в статті.

Нагадаємо, наприкінці листопада міністр інфраструктури Андрій Пивоварський заявив, що в 2016 році тарифи на вантажні залізничні перевезення зростуть на 30%.

Як повідомлялося, гірничо-металургійна компанія «Арселорміттал Кривий Ріг» через підвищення вантажних залізничних тарифів вперше не зможе виконати інвестиційні зобов'язання перед державою і скоротить виробництво.